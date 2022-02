Prije gotovo punih 20 godina, tajkun usko povezan s predsjednikom Rusije, odlučio je kupiti klub u engleskom Premiershipu, koji je u to vrijeme doživljavao renesansu. Njegov 'super agent' omogućio mu je da bira - Manchester United, Tottenham ili Portsmouth. No, 36-godišnji tajkun želio je baš klub iz zapadnog Londona. Naravno, radi se o Romanu Arkadijeviču Abramoviču (55) i Chelseaju!

Obogatio se na nafti i plinu

Rusko-židovskog porijekla, Abramovič je u ranoj mladosti ostao bez oba roditelja, zbog čega je od osme godine živio kod strica. Školovao se na Državnoj pravničkoj akademiji u Moskvi, koju je diplomirao 2001. godine, a tvrdio je da je pohađao Industrijsko sveučilište Uhta i Rusko državno sveučilište za naftu i plin "Gubkin" u Moskvi. Oba potonja sveučilišta kasnije su to opovrgnula. Tijekom 1990-ih, pokazao se sposoban (naravno, uz podršku države) u poslovima s plinom i naftom čime je došao do pozicije jednog od sedam najbogatijih ruskih tajkuna (jedan period bio je najbogatiji Rus). No, kada mu je u 'ruke' predan Čukotski autonomni okrug, čiji je postao gubernator 2008. nakon što je na izborima dobio 97 posto glasova, bilo je jasno da Abramovič neće biti samo 'čovjek iz sjene'.

Do njegovog preuzimanja kluba, Chelsea je bio tek prosječni engleski klub koji je u Premiership stigao desetak godina ranije iz Championshipa te se još uvijek etablirao kao stabilan prvoligaš. Najbolji uspjeh imali su sezone 1998./1999. kada su završili 3. sa četiri boda zaostatka za prvakom Manchester Unitedom, a tri za drugoplasiranim Arsenalom. Navijači 'plavaca' već su zaboravili kako izgleda pobjednički trofej FA Premier lige, izmijenile su se generacije i generacije navijača na tribinama Stamford Bridge od te davne 1955. kada je Chelsea prvi i posljednji put do tada osvojio ligu. Klub je pao u financijske probleme, dug je narastao na 20 milijuna eura, što je za tadašnja vremena bilo mnogo novca, pa je klub bio više nego voljan prodati cjelokupno vlasništvo Abramoviču. Dogovor je navodno pao u 15 minuta u lipnju 2003. Abramovičevom kupnjom 50 posto dionica kluba za 35 milijuna eura, dok je nekoliko dana kasnije isplatio dodatnih 160 milijuna za ostatak dionica.

Chelseajev uspon

Iii...Boom. Chelsea je sljedeće sezone završio kao drugi, da bi u sljedeće sezone osvajao naslov engleskog prvaka. Naravno, nije za to zaslužna magija, već silan novac koji je 'upumpao' u klub. Odmah po dolasku doveo je Joe Cola, Adriana Mutua, Waynea Bridgea, Claude Makelelea, Juana Sebastiana Verona, Hernana Crespa, Damiena Duffa, a već u onoj sljedećoj šampionskoj na klupu je stigao Jose Mourinho, a od igračkog kadra Petr Čeh, Arjen Robben, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Didier Drogba... U kasnijim godinama klub je odradio još nekoliko 'mega transfera' poput Andrija Ševčenka (43 milijuna eura, 2006.), Fernanda Torresa (59 milijuna eura, 2010.), Alvara Morate (66 milijuna eura, 2017.), ali bilo je i ogromnih 'izlaznih' poput onog Edena Hazarda u Real Madrid (115 milijuna eura, 2019.).

Suma sumarum: Chelsea je od njegovog dolaska osvojio pet naslova engleskog prvaka, dvije Lige prvaka, dvije Europske lige, pet FA kupova, tri Liga kupa, klupsko Svjetsko prvenstvo, Uefin Superkup i dva engleska Superkupa.

Za Chelsea nastupa hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić koji je za 45 milijuna eura 2019. stigao iz madridskog Reala. Sezonu ranije, proveo je u Londonu na posudbi, a u Abramovičem mandatu u Chelseaju igrao je još jedan Hrvat - Mario Stanić, koji je doduše zbog teške ozljede koljena u prvoj sezoni u 'Abramovičevoj eri' zaključio karijeru. A tko je Hrvat koji je odbio ruske milijune? Luka Modrić. Ponajbolji hrvatski nogometaš u povijesti u dva je navrata bio ogromna želja ruskog tajkuna, no oba ga je puta odbio. Dinamu se Chelsea javio 2007. Luka je htio otići, imao je 22 godine, ušao u reprezentaciju, odbio je Šahtar, kamo ga je Dinamo bio voljan prodati za 15 milijuna eura, jer je htio u 'lige petice'. Ali Dinamo nije prihvatio Abramovičevu ponudu nego ga je godinu kasnije prodao Tottenhamu za 21 milijun eura. Modrić je čak bio gost na Abramovičevoj jahti 2011. koja je tada plovila uzduž Azurne obale.

- To je doista bila ogromna jahta! Ugodno iskustvo, malo smo porazgovarali, ugodna je osoba. Tada sam ga upoznao i malo smo razgovarali, ništa više. Ali jahta je čudesna - ispričao je jednom prilikom Luka Modrić.

Obožava Hrvatsku i Jadran

Osim što je ljubitelj hrvatskih veznjaka, Abramovič je zaljubljen i u hrvatsku obalu gdje svakog ljeta provede određeno vrijeme. Često je viđen gost na Mljetu, kao i u Dubrovniku. Kao i njegove jahte, "Halo" i "Eclipse". Prošlog rujna provozao je po 'jadranskoj pisti' i najnoviju 'igračku' - "Solaris". Gradnja njegove 8. osme jahte trajala je tri godine, ima 48 kabina na osam paluba, bazen, teretanu, helidrom, restorane...

Ipak, sve to i cijena od 430 milijuna dolara neće je učiniti najskupljim plovilom ruskog tajkuna. Primat i dalje drži jahta Eclipse, koja je probila pola milijarde dolara. Ona je, pak, 165 metara duga superjahta te može primiti 30 gostiju i 70 članova posade. Ima tri helidroma, disko klub, blindirana stakla, dva bazena, wellness centar i proturaketni štit. Može prijeći do 6000 milja u komadu, a njezini rezervoari mogu primiti milijun litara goriva. A kada se isprazni? Ina je konkretno 2017. morala osigurati 25 cisterni eurodizelskog goriva vrhunske kvalitete, odnosno 800 tisuća litara, a sama isporuka trajala je čak 27 sati.

Abramovič se ženio i rastajao tri puta. U prosincu 1987. oženio se za Olgu Jurevnu Lisovu s kojom se rastao tri godine kasnije. U listopadu 1991. ponovno je izrekao sudbonosno 'da' Irini Malandinovoj, stjuardesi Aeroflota s kojom ima petero djece. Par se razišao 2007., a Malandinova je na brakorazvodnoj parnici dobila 213 milijuna eura. 2008. Abramovič se (zasad) posljednji put ženio, tada za Dašu Žukovu, kćer ruskog oligarha, Aleksandra Žukova, s kojom je dobio dvoje djece, a s kojom se rastao 2018. Od iste godine je i vlasnik izraelskog državljanstva, kojeg je uzeo kada mu je istekla britanska poduzetnička viza.

Forbes 142#

Ugledni Forbes svrstava ga na 142. mjesto najbogatijih osoba na svijetu s 12 milijardi eura 'težine' te piše kako imao udio vlasništva u 'gigantskim tvrtkama' specijaliziranima za željezo "Evraz" i "Norilsk Nickel". Nadalje, 2005. prodao je naftnu kompaniju "Sibneft" ruskoj kompaniji u vlasništvu države Gazpromu za 11,5 milijardi eura.

Predao 'ključeve' kluba

Podsjetimo, Abramovič je priopćenjem u subotu navečer predao Chelsea u ruke klupske humanitarne organizacije. Nije ga bio prisiljen prodati zbog sankcija britanske vlade uslijed ruske invazije na Ukrajinu, a šuška se da je sve to privremeno i da će se kad-tad vratiti na čelo 'plavaca'. Zanimljivo, baš poslije njegovog priopćenja o 'odlasku' iz kluba, Chelsea je osudio rat u Ukrajini.

- Situacija u Ukrajini je zastrašujuća. Chelsea u mislima ima sve koji su u Ukrajini. Svi u klubu bore se za mir - stoji u priopćenju europskog i svjetskog klupskog prvaka.