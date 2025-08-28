Dovodi li Rakitić veliko ime na Poljud? Navijači zovu u Hajduk bivšeg igrača Barcelone...

Samo dva španjolska nogometaša igrala su za Hajduk tijekom njegove bogate povijesti, posljednji je bio Borja Lopez koji je iz kluba otišao prije šest godina, a sada su Splićani u samo jednom danu angažirali dvojicu. I prema svim projekcijama, za razliku od njihovih prethodnika Lopeza i Ignacija Maganta, Hugo Guillamon (25) i Edgar Gonzalez (28) trebali bi biti velika pojačanja za Hajduk.

Prvi dolazi iz Valencije, kao klasični defenzivni vezni, koji će biti mozak ekipe, povezati obranu s napadom i omogućiti veću slobodu Pajazitiju i Krovinoviću u završnici. S druge strane, Gonzalez će pojačati konkurenciju u obrani, donijeti veliku dozu iskustva i sigurnosti.

Ivan Rakitić upregnuo je kontakte i veze i doveo igrače koji zajedno imaju preko 200 nastupa u La Ligi. Prije nekoliko godina to je bilo nezamislivo, ali Hajdukova probitačnost u nogometni svijet uvelike je olakšana otkako na funkciji tehničkog direktora ima veličinu kao što je Rakitić koji je prepoznato ime u svijetu nogometa. I kada te on nazove, teško je odbiti, što smo vidjeli u slučaju Ante Rebića, ali i dvojica Španjolaca.

Legendarni hrvatski nogometaš razmazio je navijače. Iako je Hajduk vrlo vjerojatno s ova dva pojačanja završio sa šopingom za ovo ljeto, hajdučki puk vjeruje da je Raketa do kraja prijelaznog roka pripremio još jedno iznenađenje. I to još veće ime nego što su Guillamon i Gonzalez.

Navijači sanjaju bivšeg marokanskog reprezentativca Munira El Haddadija (29)! Riječ je o velikom nogometnom imenu kojeg je stekao u Barceloni i Sevilli, a od prvog dana srpnja je bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s Leganesom. Na Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura. Karijera mu je u velikom padu u posljednje dvije godine, no riječ je o sjajnom igraču koji je skupio 113 utakmica (25 golova, šest asistencija) za Sevillu i čak 56 (12 golova, devet asistencija) za Barcelonu i nedvojbeno je kako bi bio veliko pojačanje za Hajduk. Pitanje je koliko je to realno, ali nada uvijek postoji.

U jako dobrom odnosu je s Rakitićem, igrali su zajedno u Barceloni i u Sevilli, a prijateljska veza ostala je i nakon što su im se klupski putevi razdvojili. Baš se Munir, kada je Rakitić prije dva mjeseca objesio kopačke o klin, emotivno oprostio od hrvatskog reprezentativca.

- Netko tko mi je bio puno više od suigrača oprašta se od nogometa. Bio si primjer na terenu i izvan njega, pravi otac u teškim vremenima i stalni vodič u dobrim. Hvala ti na svakom savjetu, svakoj riječi ohrabrenja i što si me svojom poniznošću i predanošću naučio što ovaj sport znači. Nogometu ćeš nedostajati, ali onima od nas koji smo imali sreću podijeliti ovo putovanje s tobom nedostajat ćeš još više. Želim ti sve najbolje u ovoj novoj fazi koja počinje, sa sigurnošću da ćeš, kao i uvijek, ostaviti svoj trag gdje god da kreneš. Hvala ti na svemu, legendo - napisao je Munir.

I polako je Raketa počeo ostavljati trag na Poljudu u ulozi tehničkog direktora, a tko zna, nadaju se navijači, baš bi Munir mogao biti još jedan u nizu njegovih velikih poslova ovog ljeta. Naravno, hajdučki puk je već zatrpao njegove objave na društvenim mrežama s pozivima da dođe u Hajduk.

- "Prika, dođi u Hajduk!", "Je li vrime dragi, što mi misliš? Raketa te čeka"; "Dobrodošao u Hrvatsku. Dobrodošao u Hajduk. Nema većeg kluba na svijetu. Kakvi navijači, kakva emocija. Da osvojimo naslov i da moćni Dinamo bude iza nas, Split bi cijeli izgorio. Nemaš se što misliti. Dođi i vidi, uvjeri se. HŽV", "Moglo bi biti vrime, "Dođi u Hajduk", "Dobrodošao u Hajduk" - neki su od komentara.

Ako je Hajduk u posljednje dvije godine uspio dovesti Ivana Perišića, Ivana Rakitića i Antu Rebića, tko onda može navijačima zabraniti da sanjaju dolazak Munira...