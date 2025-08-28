Je li vrime dragi, što mi misliš? Raketa te čeka, jedan je od brojnih komentara kojeg su ostavili navijači Hajduka na posljednjoj objavi marokanskog nogometaša Munira El Haddadija. Hajdučki puk nada se njegovom dolasku na Poljud
Dovodi li Rakitić veliko ime na Poljud? Navijači zovu u Hajduk bivšeg igrača Barcelone...
Samo dva španjolska nogometaša igrala su za Hajduk tijekom njegove bogate povijesti, posljednji je bio Borja Lopez koji je iz kluba otišao prije šest godina, a sada su Splićani u samo jednom danu angažirali dvojicu. I prema svim projekcijama, za razliku od njihovih prethodnika Lopeza i Ignacija Maganta, Hugo Guillamon (25) i Edgar Gonzalez (28) trebali bi biti velika pojačanja za Hajduk.
Prvi dolazi iz Valencije, kao klasični defenzivni vezni, koji će biti mozak ekipe, povezati obranu s napadom i omogućiti veću slobodu Pajazitiju i Krovinoviću u završnici. S druge strane, Gonzalez će pojačati konkurenciju u obrani, donijeti veliku dozu iskustva i sigurnosti.
Ivan Rakitić upregnuo je kontakte i veze i doveo igrače koji zajedno imaju preko 200 nastupa u La Ligi. Prije nekoliko godina to je bilo nezamislivo, ali Hajdukova probitačnost u nogometni svijet uvelike je olakšana otkako na funkciji tehničkog direktora ima veličinu kao što je Rakitić koji je prepoznato ime u svijetu nogometa. I kada te on nazove, teško je odbiti, što smo vidjeli u slučaju Ante Rebića, ali i dvojica Španjolaca.
Legendarni hrvatski nogometaš razmazio je navijače. Iako je Hajduk vrlo vjerojatno s ova dva pojačanja završio sa šopingom za ovo ljeto, hajdučki puk vjeruje da je Raketa do kraja prijelaznog roka pripremio još jedno iznenađenje. I to još veće ime nego što su Guillamon i Gonzalez.
Navijači sanjaju bivšeg marokanskog reprezentativca Munira El Haddadija (29)! Riječ je o velikom nogometnom imenu kojeg je stekao u Barceloni i Sevilli, a od prvog dana srpnja je bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s Leganesom. Na Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura. Karijera mu je u velikom padu u posljednje dvije godine, no riječ je o sjajnom igraču koji je skupio 113 utakmica (25 golova, šest asistencija) za Sevillu i čak 56 (12 golova, devet asistencija) za Barcelonu i nedvojbeno je kako bi bio veliko pojačanje za Hajduk. Pitanje je koliko je to realno, ali nada uvijek postoji.
U jako dobrom odnosu je s Rakitićem, igrali su zajedno u Barceloni i u Sevilli, a prijateljska veza ostala je i nakon što su im se klupski putevi razdvojili. Baš se Munir, kada je Rakitić prije dva mjeseca objesio kopačke o klin, emotivno oprostio od hrvatskog reprezentativca.
- Netko tko mi je bio puno više od suigrača oprašta se od nogometa. Bio si primjer na terenu i izvan njega, pravi otac u teškim vremenima i stalni vodič u dobrim. Hvala ti na svakom savjetu, svakoj riječi ohrabrenja i što si me svojom poniznošću i predanošću naučio što ovaj sport znači. Nogometu ćeš nedostajati, ali onima od nas koji smo imali sreću podijeliti ovo putovanje s tobom nedostajat ćeš još više. Želim ti sve najbolje u ovoj novoj fazi koja počinje, sa sigurnošću da ćeš, kao i uvijek, ostaviti svoj trag gdje god da kreneš. Hvala ti na svemu, legendo - napisao je Munir.
I polako je Raketa počeo ostavljati trag na Poljudu u ulozi tehničkog direktora, a tko zna, nadaju se navijači, baš bi Munir mogao biti još jedan u nizu njegovih velikih poslova ovog ljeta. Naravno, hajdučki puk je već zatrpao njegove objave na društvenim mrežama s pozivima da dođe u Hajduk.
- "Prika, dođi u Hajduk!", "Je li vrime dragi, što mi misliš? Raketa te čeka"; "Dobrodošao u Hrvatsku. Dobrodošao u Hajduk. Nema većeg kluba na svijetu. Kakvi navijači, kakva emocija. Da osvojimo naslov i da moćni Dinamo bude iza nas, Split bi cijeli izgorio. Nemaš se što misliti. Dođi i vidi, uvjeri se. HŽV", "Moglo bi biti vrime, "Dođi u Hajduk", "Dobrodošao u Hajduk" - neki su od komentara.
Ako je Hajduk u posljednje dvije godine uspio dovesti Ivana Perišića, Ivana Rakitića i Antu Rebića, tko onda može navijačima zabraniti da sanjaju dolazak Munira...
