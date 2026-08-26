DOZNAJEMO Belgijci za Niku Sigura Hajduku nude bogatstvo, ali u priči ima jedna kvaka...

Neke su utakmice velike zbog protivnika, a neke zbog uloga. Uzvrat Hajduka i Rakowa u Częstochowi (četvrtak od 19 sati, HDTV) za ulazak u Konferencijsku lige spada u drugu kategoriju. Prva je utakmica završila 2-2.

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Bez obzira na to hoće li ući u KL, Hajduk će morati prodati još neke igrače budući da se od ljetos nalazi pod monitoringom Uefe zbog financijskih poteškoća. Planom za 2026. Hajduk je predvidio 14,9 mil. eura prihoda od transfera. Na skupštini su naveli da je otprilike trećina plana već ostvarena prodajama Mlačića i Durdova, a još pet milijuna stiže za transfer Rokasa Pukštasa (22).

Engleski drugoligaš Middlesbrough aktivirao je izlaznu klauzulu za igrača koji je ušao u posljednju godinu ugovora s "bilima". Pukštas će igrati u četvrtak, a u petak bi se trebao zaputiti na potpisivanje ugovora s Englezima.

A stigla je i još jedna ponuda za kanadskog veznjaka Niku Sigura (22). Belgijski Genk nudi četiri milijuna eura. Ranije je za igrača francuski Toulouse ponudio tri milijuna. Hajduk će ponude za Sigura razmotriti tek nakon uzvrata s Poljacima. Kako doznajemo, Francuzi Siguru nude bolje uvjete od Belgijaca.

Hajduk bi na dvojici Sjevernoamerikanaca mogao zaraditi gotovo 10 milijuna eura, što bi bilo dovoljno da ostvari zacrtane ciljeve što se prodaja tiče za 2026.