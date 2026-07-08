Obavijesti

Sport

Komentari 3
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
PLAVI MERCATO PLUS+

DOZNAJEMO Bennacer se ne vraća na Maksimir, a Dinamo je u lovu na novo japansko krilo

Piše Hrvoje Tironi,

Sljedećih dana bit će i nekoliko odlazaka pa bi Zagrepčani vrlo brzo, čak i prije početka europskih kvalifikacija, mogli pristojno napuniti klupsku blagajnu...

U Maksimiru je uvijek zanimljivo. Zvonimir Boban i Dario Dabac slažu momčad za novu sezonu, Dinamo će u pohodu na Ligu prvaka izgledati bitno drukčije nego prošle godine. Zagrebačke su redove već osnažili Stjepan Radeljić, Mislav Oršić i Dani Rodriguez, kao mlada nada iz Slaven Belupa stigao je i Gabrijel Šivalec.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Edin Džeko i Marcelo Brozović dobili ponude!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Edin Džeko i Marcelo Brozović dobili ponude!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
REAKCIJE NA DALIĆA

Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'

Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026