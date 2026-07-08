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DOZNAJEMO Bennacer se ne vraća na Maksimir, a Dinamo je u lovu na novo japansko krilo

Piše Hrvoje Tironi,

Sljedećih dana bit će i nekoliko odlazaka pa bi Zagrepčani vrlo brzo, čak i prije početka europskih kvalifikacija, mogli pristojno napuniti klupsku blagajnu...