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DOZNAJEMO Bennacer se ne vraća na Maksimir, a Dinamo je u lovu na novo japansko krilo
Sljedećih dana bit će i nekoliko odlazaka pa bi Zagrepčani vrlo brzo, čak i prije početka europskih kvalifikacija, mogli pristojno napuniti klupsku blagajnu...
U Maksimiru je uvijek zanimljivo. Zvonimir Boban i Dario Dabac slažu momčad za novu sezonu, Dinamo će u pohodu na Ligu prvaka izgledati bitno drukčije nego prošle godine. Zagrebačke su redove već osnažili Stjepan Radeljić, Mislav Oršić i Dani Rodriguez, kao mlada nada iz Slaven Belupa stigao je i Gabrijel Šivalec.
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