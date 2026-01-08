Doznajemo: bivši izbornik blizu preuzimanja klupe Bjelovara...

Prema neslužbenim izvorima bliskim RK Bjelovaru, u tijeku su razgovori predsjednika kluba s bivšim izbornikom hrvatske rukometne reprezentacije i jednim od najpoznatijih imena hrvatskog rukometa posljednjih desetljeća, Slavkom Golužom.

Goluža je u srijedu viđen u Bjelovaru na prvenstvenoj utakmici ženskih ekipa Bjelovara i Lokomotive. U grad je stigao u društvu predsjednika RK Lokomotive, a u dvorani je viđen u razgovoru s bjelovarskim gradonačelnikom, koji nam je tu informaciju potvrdio u kratkom telefonskom razgovoru.

- Poznajem predsjednika RK Lokomotive, s kojim imam dobre odnose. S njim je bio i gospodin Goluža, nakon čega smo zajedno otišli na večeru. O eventualnom Golužinom dolasku u Bjelovar nemam nikakvih informacija - rekao je Hrebak.

Ipak, prema onoj staroj narodnoj izreci gdje ima dima, ima i vatre, sve je više naznaka da se ozbiljno razmatra dolazak Slavka Goluže na klupu muške momčadi RK Bjelovar. Takav bi potez imao daleko šire značenje od pukog trenerskog imenovanja.

Bjelovarski rukomet ima težinu kakvu rijetko koji hrvatski grad može istaknuti. Nekadašnji Partizan Bjelovar bio je europski prvak, višestruki prvak države i simbol grada koji je rukomet živio, a ne samo gledao. Dvorana Europskih prvaka nije slučajno dobila to ime – ona je podsjetnik na razdoblje kada je Bjelovar bio rukometni centar tadašnje države i ime koje se izgovaralo s respektom od Skandinavije do Balkana.

Upravo zato ambicije današnjeg RK Bjelovar nisu skrivene. Klub želi povratak tamo gdje, prema vlastitoj povijesti i tradiciji, smatra da pripada – u najelitnije hrvatsko rukometno društvo. Obnova dvorane Europskih prvaka snažan je simbol tog povratničkog projekta, ali i jasna poruka da infrastruktura više ne smije biti izgovor. Sljedeći korak je sportski. Kvalitetno ekipiranje momčadi i stvaranje stručnog stožera koji može iznijeti takav teret.

Aktualni trener Zlatko Dozan u četvrtak je održao prozivku na početku priprema za proljetni nastavak sezone. Hoće li upravo on povesti momčad u nastavak borbe za vrh ili će ga zamijeniti jedno od najzvučnijih imena hrvatskog rukometa, trebalo bi biti poznato kroz dan ili dva.

Iz kluba zasad nisu željeli ni potvrditi ni demantirati ove informacije, no sama činjenica da se ime Slavka Goluže dovodi u kontekst bjelovarskog rukometa govori dovoljno o razini ambicije i ozbiljnosti projekta koji se trenutačno gradi u gradu europskih prvaka.