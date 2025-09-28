Atmosfera u klubu dugo nije bila ovako pozitivna. Okupili su se ozbiljni, poslovni ljudi, ambiciozni i spremni pomoći Ciboni. Igrači jure na treningu sto na sat. Nakon godina neizvjesnosti, vratio se optimizam 'pod Toranj'
Doznajemo: Bogdanović stiže za spas Cibone! Legendarni Babo se želi odužiti bivšem mu klubu
Suša u blagajni, isprazna obećanja i neizvjesna budućnost posljednjih nekoliko godina izmrcvarili su b. Hrvatski velikan, dvostruki prvak Europe i ponos naše košarke, živio je nedostojanstveno za klub takvog renomea. Spomenik naše košarke bio je zahrđao, čekao je da ga netko ispolira i da mu novo, sjajnije ruho, a nakon dugo godina, novi vjetrovi puni optimizma konačno su zapuhali Draženovim domom.
