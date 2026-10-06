DOZNAJEMO Dani Olmo doći će u Vukovar! Grad heroj zahvalit će mu na velikodušnoj donaciji

Nakon vijesti da je Dani Olmo (28) odlučio darovati dio plaće za Vukovar 24sata doznaju da su se Olmo i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, zahvaljujući njegovu menadžeru Andyju Bari, čuli videopozivom.

Prema našim informacijama, videopoziv je trajao nekoliko minuta, a Pavliček je prvo španjolskome nogometnom reprezenattivcu zahvalio i pozvao ga je u grad heroj na svečani prijem. Olmo je, doznajemo, pristao i čim bude neka veća stanka dolazi u Vukovar.

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- To je kao moj dom, moj drugi dom, ako tako mogu reći. Prema svim Hrvatima osjećam posebnu privrženost. Ja se osjećam kao jedan od njih, a oni me doživljavaju kao svog sina jer su me gledali kako odrastam i postajem ono što sam danas - rekao je Olmo za kanale španjolskoga nogometnog saveza.

Njegov menadžer Bara je u Podcast Inkubatoru otkrio kako Dani dva posto bruto od svake plaće od odlaska iz Dinama 2020. odvaja za Vukovar.

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- Nisam znao da će Andy sve to ispričati. Kad sam odlazio, osjetio sam da moram nešto vratiti. Kroz nogomet smo pomagali obiteljima u Vukovaru i Slavonskom Brodu. Bio sam ondje s dečkima i osjetio sam da moram nešto dati Hrvatskoj. To mi je bio motiv, pomoći ljudima koji su proživjeli svašta. Tako sam odlučio - kazao je.