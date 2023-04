Doznajemo! Dinamo i Rijeka su praktički sve dogovorili i Matija Frigan stiže na ljeto u Maksimir!

Matija Frigan bit će prvi igrač novog, Bišćanovog, Dinama. To je sukus dogovora Dinama i Rijeke, koji što prije pokušavaju završiti transfer, kako bi Frigan na ljeto stigao u Maksimir. Prema našim informacijama dogovor je vrlo blizu završetka i pokvariti i uništit može ga jedino superponuda iz inozemstva, no takvih nema. Dok je bio izbornik mlade reprezentacije Hrvatske Igor Bišćan obožavao je Matiju Frigana i koristio ga je na poziciji desnog krilnog napadača. No u Dinamu bi Frigan trebao zauzeti mjesto centralnog napadača, ali po potrebi može uskočiti i na krilo, koje trenutno pokriva Dario Špikić.

Naime, Dinamo se želi riješiti Josipa Drmića, koji navodno ima 1,2 milijuna eura na godinu, a Bruno Petković, potpiše li novi ugovor, tražit će jednaku plaću kao i Drmić. S punim pravom, no čelnici Dinama nisu ludi da na takvoj plaći drže dva napadača, a igraju u formaciji samo s jednim. Stoga će se na ljeto pokušati riješiti barem jednog iz dueta Petković - Drmić, a na to mjesto stići će Matija Frigan.

Već je i Ante Čačić htio dovesti Frigana, bilo je dogovora i o kompenzaciji u vidu Jankovića i Marina, Dinamovih igrača koje bi ustupili Rijeci u zamjenu za manju cijenu. Predsjednik Rijeke Damir Mišković tražio je pet milijuna eura, no Dinamo je odbio. Potom se razgovaralo o kompenzaciji no u Dinamu je u to vrijeme bilo potpuno rasulo i posao je propao. Točnije, odgođen je dok se Dinamo nije stabilizirao.

U dogovoru Dinama i Rijeke prevagnula je i Friganova želja za dolaskom u Dinamo. I to iz dva razloga. Prvi je Igor Bišćan, koji ga je vodio u mladoj reprezentaciji i zapravo ga uveo na veliku scenu. Imali su jako dobar odnos, Bišćan ga jako cijeni kao igrača i označio je Frigana kao Dinamov prioritet. Drugi je, naravno, reprezentacija. Iz Dinama se puno lakše dolazi do reprezentacije, a ako osvoje naslov prvaka, Dinamo bi trebao biti nositelj skroz do Lige prvaka.

Štoviše, tako im se poklapaju kockice da bi Dinamo, izbori li je, u grupnoj fazi Lige prvaka mogao biti u 2. potu! Da se to dogodi potrebno je da Ajax na kraju prvenstva ne bude među prve dvije momčadi i da Šahtar ne bude prvak Ukrajine...

Stoga Frigan sljedeću sezonu vidi kao najveću u karijeri i ima ogromnu želju za dolaskom. Bit će to prvo pojačanje u Bišćanovom Dinamu i dobar znak da se rađa jedna nova generacija, a ona, koju je formirao Nenad Bjelica, polako se gasi. Osim Frigana Dinamove želje su Lukas Kačavenda i Luka Stojković iz Lokomotive, kao i Žan Vipotnik iz Maribora. No kako su vrlo blizu dogovora s Friganom, čini se da će od slovenskog napadača odustati.

Dogovor Dinama i Rijeke trebao bi uskoro biti završen, a Frigan će na ljeto biti predstavljen kao napadač novog Dinama.

