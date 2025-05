Doznajemo: Dinamo je poslao ponudu za Lisicu, ali Istra traži više! Velika želja i bivši vatreni

Dolaskom Zvonimira Bobana na mjesto predsjednika uprave te Darija Dapca za sportskog direktora, Dinamo je posložio vertikalu odlučivanja, barem što se sportskih pitanja tiče. Boban i Dabac prionuli su poslu i češljaju tržište u potrazi za pojačanjima. Trojica su već dogovorena.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo se već ozbiljno pojačao

Pokretanje videa... 00:57 Dinamo se već ozbiljno pojačao: Evo koja četiri nogometaša na ljeto stižu u svlačionicu 'modrih' | Video: 24sata/pixsell

Iz Lokomotive stiže ubojiti veznjak Robert Mudražija (27). "Modri" su iskoristili i buyback opciju i iz Osijeka vraćaju Marka Soldu (21), igrača koji može pokriti sve tri pozicije u veznom redu.

Stiže iz Dejan Ljubičić (27). Bio je jedan od stožernih igrača njemačkog drugoligaša Kölna, ali izbacili su ga iz momčadi kad su saznali da je sve dogovorio s Dinamom (dolazi po isteku ugovora). Njegov brat Robert bio je u Dinamu, a danas je u Grčkoj. Dejan će, doznajemo, imati čak milijun eura neto. Trebao bi potpisati na četiri godine.

Boban i Dabac žele pojačati veznu liniju jer ovog ljeta računaju i na neke odlaske. Martin Baturina (22) prvi je u izlogu. Interesa ima i za Luku Stojkovića (21). Najsretniji statusom u zadnje vrijeme baš i nije kapetan Arijan Ademi (33). On će nakon sezone sjesti s Bobanom i vidjeti što i kako dalje. Dinamo vjerojatno neće otkupiti Leona Belcara (23) i on bi se trebao vratiti u Varaždin.

"Poker" novih igrača u veznom redu Dinama mogao bi kompletirati Milan Badelj (36). Doznajemo da ga je Dinamo zvao. Vide ga kao novog lidera svlačionice. On je već godinama kapetan Genoe, a ugovor mu istječe ovog ljeta. Ove sezone odigrao je 24 utakmice (1561 minutu) uz po gol i asistenciju. Badelj još nije odlučio hoće li u Dinamo, ostati u Genoi ili u mirovinu.

Zagreb: Liga prvaka, 1. utakmica doigravanja, GNK Dinamo - NK Maribor | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamov sportski sektor problematičnom je označio i poziciju desnog krila. Kolumbijac Juan Cordoba (21) za "modre" nije zaigrao od 15. ožujka i pobjede nad Lokomotivom (3-0). Tad je dobio 23 minute. Podsjetimo, došao je ljetos za 2,1 milijun eura, a u 17 utakmica skupio je samo dva gola i tri asistencije.

Ništa boljim nije se pokazao ni Nathanaël Mbuku (23), reprezentativac DR Kongo. On je došao ljetos iz Augsburga, potpisao do 2027., a u 19 utakmica isporučio je dva gola i asistenciju. On nije zaigrao od 23. travnja i poraza kod Gorice (1-0). Tom prilikom dobio je 22 minute...

Istra s tri gola ostvarila povijesnu pobjedu protiv Dinama | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Poziciju desnog krila trebao bi popuniti Mateo Lisica (21). On je, pisali smo prije nekoliko dana, u pratnji oca došao u Maksimir na pregovore. Zainteresiran je za dolazak u Dinamo, a klub iz Maksimirske 128 sad se mora dogovoriti s Istrom.

"Modri" su, doznajemo, poslali prvu ponudu, nude 600.000 eura. Istra traži nešto više od milijun eura. Za očekivati je da će se naći na sredini i da će Lisica biti na ljetnim pripremama Dinama od prvog dana.