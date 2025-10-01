Otac mu je 2021. godine stigao u Hrvatsku kao građevinski radnik, a brzo je tu došao i Belinho koji je prvo igrao u Vinodolu. Nevjerojatno talentirani Brazilac nakon toga je otišao u Dinamo gdje igra i danas
ČEKA JOŠ SAMO JEDNO PLUS+
DOZNAJEMO Dinamov Belinho odabrao je Hrvatsku, evo kad će moći zaigrati u 'kockicama'
Čitanje članka: 1 min
Prve je utakmice na hrvatskim travnjacima odigrao za Vinodol, bilo je to prije tri godine kad je Rafael Gomes Cirino Belinho (16) prvi put pokazao dašak magije na službenim utakmicama. Nakon što mu je majka preminula u Brazilu, njegov je otac došao u Hrvatsku, preciznije Novi Vinodolski kao građevinski radnik.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku