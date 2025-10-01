Obavijesti

Sport

Komentari 10
ČEKA JOŠ SAMO JEDNO PLUS+

DOZNAJEMO Dinamov Belinho odabrao je Hrvatsku, evo kad će moći zaigrati u 'kockicama'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Dinamov Belinho odabrao je Hrvatsku, evo kad će moći zaigrati u 'kockicama'
Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otac mu je 2021. godine stigao u Hrvatsku kao građevinski radnik, a brzo je tu došao i Belinho koji je prvo igrao u Vinodolu. Nevjerojatno talentirani Brazilac nakon toga je otišao u Dinamo gdje igra i danas

Prve je utakmice na hrvatskim travnjacima odigrao za Vinodol, bilo je to prije tri godine kad je Rafael Gomes Cirino Belinho (16) prvi put pokazao dašak magije na službenim utakmicama. Nakon što mu je majka preminula u Brazilu, njegov je otac došao u Hrvatsku, preciznije Novi Vinodolski kao građevinski radnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025