Doznajemo: Dinamov talent sve dalje od ostanka u Maksimiru...

Noa Mikić (18) posljednjih je dana na prekretnici, ostati u Maksimiru ili se odlučiti za odlazak u neki drugi klub. Mikić je imao nekoliko zanimljivih opcija diljem Europe, htjeli su ga i ponajbolji hrvatski klubovi. Cijela priča oko mladog desnog beka već se pretvorila u pravu trakavicu, još od prošlog ljeta kad se nije znalo hoće li već tada put inozemstva..

Pokretanje videa... 01:22 Dinamo nema nezamjenjivih: Zvonimir Boban čeka finale Kupa pa kreće u veliku čistku... | Video: 24sata/pixsell

Mlada nada na kraju je potpisala novi jednogodišnji ugovor s "modrima", tad mu se obećavala i određena minutaža, ali ništa od toga nije ispunjeno. Pregovore su obiljezile i trzavice na relaciji Marić - Škegro, pa je na kraju dogovor postignut preko Manenice i Zajeca. Mikić je u međuvremenu opet ušao u posljednjih šest mjeseci ugovora, opet može slobodno pregovarati sa svim zainteresiranim klubovima. Ipak, u cijelu se priču uključio i Zvonimir Boban, pokazao veliko zanimanje za ostanak desnog beka.

Budući šef uprave Dinama tako je proteklih dana održao nekoliko sastanaka s Mikićevim agentom (Matej Škegro), objasnio je igraču i kako je on po dolasku u Italiiju prvo morao na posudbu, u Bari. I to kao koliko-toliko dokazan igrač. I kako su to prošli mnogi igrači (Modrić, Šutalo, Sučić...) s uspješnim karijerama u Dinamu .

Dinamo je imao plan da mladi igrač potpiše profesionalni ugovor s "modrim", pa ode na posudbu u neki drugi prvoligaški klub, ali kako saznajemo od toga najvjerojatnije neće biti ništa. I sad je puno izglednija Mikićeva prodaja već ovoga ljeta. Opet, stvari se u ovom slučaju jako brzo mijenjaju...