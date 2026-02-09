Obavijesti

Doznajemo: Evo koliko će futsalaši dobiti novca od Vlade

Piše Ivan Kužela,
Doznajemo: Evo koliko će futsalaši dobiti novca od Vlade
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je Hrvatsku futsalsku reprezentaciju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatske futsalaše u Banskim dvorima primio je premijer Andrej Plenković. Prvi čovjek Vlade pozdravio se sa svim glavnim akterima uspjeha te napomenuo da će svaki pojedinac dobiti novčanu nagradu

Hrvatski futsalaši osvojili su povijesnu brončanu medalju na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji. Zbog iznimnog uspjeha u ponedjeljak ujutro bili su na prijemu u Banskim dvorima gdje ih je ugostio premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Premijer je čestitao futsalašima i obećao im dati novčanu nagradu. Kako doznajemo, svaki od igrača, izbornik i svi pomoćnici u trenerskom stožeru dobit će 3000 eura nagrade.

Brončani rukometaši su svaki dobili 5250 eura, što je 2250 eura više od futsalaša. Rukomet je olimpijski sport i kao takvom predviđeno je dati novčane nagrade osvajačima medalje, a za futsal nije zakonom propisano prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća dati novčanu nagradu.

Sve je to spomenuo na okupljanju premijer Plenković.

-  Našli smo jednu formu kako da vas nagradimo, premda futsal nije olimpijski sport pa ste nam van polja primjene zakonskog okvira koji imamo, ali na inicijativu ministra i u dogovoru s Hrvatskim olimpijskim savezom pronaći ćemo rješenje tako da ne ostanete bez državne nagrade. Sjajni ste promotori Hrvatske i napravili ste veliko veselje ljudima u svim dijelovima Hrvatske. Lijepo je da ste broncu osvojili u Sloveniji, blizu nama. Hvala vam od srca i još jednom vam čestitam.

