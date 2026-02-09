Doznajemo: Evo koliko će futsalaši dobiti novca od Vlade

Hrvatski futsalaši osvojili su povijesnu brončanu medalju na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji. Zbog iznimnog uspjeha u ponedjeljak ujutro bili su na prijemu u Banskim dvorima gdje ih je ugostio premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Premijer je čestitao futsalašima i obećao im dati novčanu nagradu. Kako doznajemo, svaki od igrača, izbornik i svi pomoćnici u trenerskom stožeru dobit će 3000 eura nagrade.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Brončani rukometaši su svaki dobili 5250 eura, što je 2250 eura više od futsalaša. Rukomet je olimpijski sport i kao takvom predviđeno je dati novčane nagrade osvajačima medalje, a za futsal nije zakonom propisano prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća dati novčanu nagradu.

Sve je to spomenuo na okupljanju premijer Plenković.

- Našli smo jednu formu kako da vas nagradimo, premda futsal nije olimpijski sport pa ste nam van polja primjene zakonskog okvira koji imamo, ali na inicijativu ministra i u dogovoru s Hrvatskim olimpijskim savezom pronaći ćemo rješenje tako da ne ostanete bez državne nagrade. Sjajni ste promotori Hrvatske i napravili ste veliko veselje ljudima u svim dijelovima Hrvatske. Lijepo je da ste broncu osvojili u Sloveniji, blizu nama. Hvala vam od srca i još jednom vam čestitam.