DOZNAJEMO Evo koliko Dinamo nudi za Livakovića, a želja je i veznjak koji je igrao na SP-u
Ako Fenerbahče pristane na ponudu, ‘modri’ će Dominiku Livakoviću ponuditi petogodišnji ugovor, čime bi, jasno, hrvatski reprezentativni golman postao jedan od najplaćenijih u svlačionici
Dinamo je zaključio prvi, slovenski dio priprema, Mario Kovačević u ponedjeljak će okupiti svoju momčad na treninzima u Maksimiru. Hrvatski prvak odradio je prilično dobar posao u Brdu kraj Kranja, "modri" su u dvije pripremne utakmice upisali dvije pobjede. Nastradali su Slovenci, tamošnji prvoligaši Radomlje (3-0) i Brinje Grosuplje (9-0).