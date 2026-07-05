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DOZNAJEMO Evo koliko Dinamo nudi za Livakovića, a želja je i veznjak koji je igrao na SP-u

Piše Hrvoje Tironi,

Ako Fenerbahče pristane na ponudu, ‘modri’ će Dominiku Livakoviću ponuditi petogodišnji ugovor, čime bi, jasno, hrvatski reprezentativni golman postao jedan od najplaćenijih u svlačionici