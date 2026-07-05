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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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DOZNAJEMO Evo koliko Dinamo nudi za Livakovića, a želja je i veznjak koji je igrao na SP-u

Piše Hrvoje Tironi,

Ako Fenerbahče pristane na ponudu, ‘modri’ će Dominiku Livakoviću ponuditi petogodišnji ugovor, čime bi, jasno, hrvatski reprezentativni golman postao jedan od najplaćenijih u svlačionici

Dinamo je zaključio prvi, slovenski dio priprema, Mario Kovačević u ponedjeljak će okupiti svoju momčad na treninzima u Maksimiru. Hrvatski prvak odradio je prilično dobar posao u Brdu kraj Kranja, "modri" su u dvije pripremne utakmice upisali dvije pobjede. Nastradali su Slovenci, tamošnji prvoligaši Radomlje (3-0) i Brinje Grosuplje (9-0).

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