Doznajemo: Fantastične vijesti za 'vatrene', više nije upitno, Gvardiol će biti spreman za SP!

Joško Gvardiol vrlo je blizu povratka na teren. Hrvatski reprezentativac u nedjelju se našao na večeri sa Zlatkom Dalićem, te mu otkrio vrlo optimistične vijesti. Jasno, na tom druženju još su prisustvovali Vedran Ćorluka, Stipe Pletikosa, Luka Milanović i Mateo Kovačić. Kako danas stvari stoje, Gvardiol se vraća puno bolje od svih očekivanja, njegov povratak na teren sad je pitanje - tjedna. I doista, više nije upitno hoće li najskuplji hrvatski nogometaš nastupiti na Svjetskom prvenstvu, već u kakvoj će biti formi sredinom lipnja.

Kako doznajemo, Gvardiol već dulje vrijeme trenira dva puta dnevno pod budnom paskom liječnika Manchester Cityja koji su oduševljeni fizičkim napretkom našeg nogometaša. I Gvardiola bi vrlo brzo, negdje već u svibnju mogli vidjeti na terenu. Odlične su ovo vijesti za Zlatka Dalića i sve ljubitelje hrvatske nogometne reprezentacije koja će s braničem Manchester Cityja biti puno jača u pohodu na još jedan dobar rezultat na Mundijalu.

Podsjetimo, Gvardiol se ozlijedio na premierligaškoj utakmici Manchester Cityja i Chelseaja (1-1) koja je na Emiratesu odigrana 4. siječnja. Ponajboljem nogometašu "vatrenih" tad je pukla tibija, operacija je sredinom siječnja odrađena u Londonu, a naš se igrač oporavlja iznad svih očekivanja. Sjajne su ovo vijesti za hrvatskog izbornika koji će na Svjetskom prvenstvu ipak biti jači za jednu snažnu kariku. Gvardiol će do Mundijala brusiti formu, a onda u SAD-u biti na raspolaganju "vatrenima". A to su sjajne vijesti...