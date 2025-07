Doznajemo: Hajduk dogovorio kupnju golmana 'vatrenih'! Evo što je presudilo u velikom poslu

Ivica Ivušić (30) dolazi u Hajduk, doznaju 24sata! Više nema nikakve prepreke da hrvatski nogometni reprezentativac potpiše za splitski klub nakon što su "bili" dogovorili odštetu s njegovim klubom Pafosom.

Riječanin je imao još godinu dana ugovora s ciparskim klubom, s kojim je osvojio naslov prvaka. No klub ide nekim drugim smjerom, on je želio karijeru nastaviti u Hrvatskoj. Velika mu je želja bila vratiti se ponovo u reprezentaciju. Pafos mu nije pravio probleme, ali je ispočetka tražio milijun eura odštete, što je Hajduku bilo previše. Trajali su pregovori neko vrijeme, ali njegovo inzistiranje presudilo. Pafos je na koncu popustio i spustio tu odštetu.

S obzirom na to da su se klubovi dogodili, ostaje samo da on dogovori uvjete s Hajdukom, ali to ne bi trebalo predstavljati nikakav problem jer su, na neki način, nastupali zajedno u ovoj priči. Bilo je jasno da on želi u Hajduk i da Hajduk želi njega. Po svemu sudeći, u sljedećih nekoliko dana će to zaključiti i Ivušić će se vratiti u HNL.

Kako doznajemo, Ivušić se želio vratiti kući i zbog obitelji i školovanja djece. Iduće je godine Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi i dolaskom u Hajduk želi biti bliže radaru izbornika Zlatka Dalića, izboriti se za mjesto na tom popisu, gdje se "vatreni" još trebaju plasirati ove jeseni.

Koliko su Ivušića cijenili u Pafosu najbolje govori činjenica da je sa sobom na Cipar poveo trenera golmana Silvija Čavlinu koji ga je kroz rad u Osijeku doveo do reprezentacije. No nakon što je Pafos osvojio prvenstvo i izborio kvalifikacije Lige prvaka, tražio je čistu situaciju i dugogodišnji ugovor kojega je pronašao u Splitu.

Ostala je samo formalnost i potpis ugovora Hajduka i Ivušića koji bi, po svemu sudeći, trebao biti višegodišnji. Ivici će to biti treći klub u domaćem prvenstvu nakon epizode u Istri (2015.-2018.) i Osijeku (2018.-2023.). Ponikao je u omladinskoj školi Rijeke, ali je već s 14 godina otišao u Inter i promijenio nekoliko klubova prije potpisa za Puljane, kratke epizode u Olympiacosu i afirmacije u Istri, a pogotovo u Osijeku.

Nakon odlaska kapetana Lovre Kalinića Hajduk tako dobiva jako ime na golu pred početak sezone i postaje treće pojačanje nakon Frana Karačića i Adriona Pajazitija, koje su objavili u utorak.