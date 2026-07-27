Doznajemo: Hajduk se razišao s Krovinovićem, on im je oprostio dio ugovora kako bi otišao...

Filip Krovinović na kraju ipak odlazi iz Hajduka. Klub i igrač postigli su sporazumni dogovor pa pouzdani veznjak nakon pet godina napušta Poljud. Krovinović se odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do kraja ugovora, dok će mu Hajduk isplatiti preostali dio. Tako su predsjednik Ivan Bilić, sportski direktor Robert Graf i trener Gonzalo Garcia ostvarili ono što su očito već dulje namjeravali - rasteretiti proračun odlaskom dijela igrača. Njegova nova destinacija zasad nije poznata, ali neslužbeno doznajemo da je već dogovorio novi angažman.

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Krovinović je nogometnu karijeru započeo u Zagrebu, odakle je otišao u portugalski Rio Ave. Ondje je privukao pozornost europskih velikana, a potom potpisao za Benficu, s kojom je osvojio naslov prvaka. Tijekom ugovora s lisabonskim klubom igrao je i na posudbama u West Bromwich Albionu i Nottingham Forestu. Nikada nije skrivao da navija za Hajduk i da želi zaigrati u Splitu. Još dok je predsjednik kluba bio Marin Brbić pregovaralo se o njegovu dolasku, ali transfer se tada nije ostvario.

Tijekom igranja za Hajduk Krovinović je bio jedan od najkonstantnijih igrača i važan oslonac u veznom redu. Profesionalnim pristupom stekao je poštovanje suigrača, trenera i većine navijača, koji su ga cijenili zbog karaktera i nogometnih kvaliteta.

Split: Susret HNK Hajduk i NK Varaždin u 15. kolu Prve HNK | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon odlazaka Zvonimira Šarlije, koji još traži novi angažman, i Krovinovića, na izlaznim vratima Hajduka nalazi se i Hugo Guillamón. On bi, prema svemu sudeći, karijeru trebao nastaviti u Španjolskoj, u drugoligašu Sportingu iz Gijóna.