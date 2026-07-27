Obavijesti

Sport

Komentari 13
IPAK RAZLAZ

Doznajemo: Hajduk se razišao s Krovinovićem, on im je oprostio dio ugovora kako bi otišao...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Doznajemo: Hajduk se razišao s Krovinovićem, on im je oprostio dio ugovora kako bi otišao...
4
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom igranja za Hajduk Krovinović je bio jedan od najkonstantnijih igrača i važan oslonac u veznom redu. Profesionalnim pristupom stekao je poštovanje suigrača, trenera i većine navijača

Admiral

Filip Krovinović na kraju ipak odlazi iz Hajduka. Klub i igrač postigli su sporazumni dogovor pa pouzdani veznjak nakon pet godina napušta Poljud. Krovinović se odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do kraja ugovora, dok će mu Hajduk isplatiti preostali dio. Tako su predsjednik Ivan Bilić, sportski direktor Robert Graf i trener Gonzalo Garcia ostvarili ono što su očito već dulje namjeravali - rasteretiti proračun odlaskom dijela igrača. Njegova nova destinacija zasad nije poznata, ali neslužbeno doznajemo da je već dogovorio novi angažman.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slavlje na Poljudu VIDEO
Slavlje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Krovinović je nogometnu karijeru započeo u Zagrebu, odakle je otišao u portugalski Rio Ave. Ondje je privukao pozornost europskih velikana, a potom potpisao za Benficu, s kojom je osvojio naslov prvaka. Tijekom ugovora s lisabonskim klubom igrao je i na posudbama u West Bromwich Albionu i Nottingham Forestu. Nikada nije skrivao da navija za Hajduk i da želi zaigrati u Splitu. Još dok je predsjednik kluba bio Marin Brbić pregovaralo se o njegovu dolasku, ali transfer se tada nije ostvario.

NOVI VOĐA NAVALE Zapljeskati Šegi ne znači 'izdati' Livaju. Zbog Hajduka je odbio dvije vrlo unosne ponude...
Zapljeskati Šegi ne znači 'izdati' Livaju. Zbog Hajduka je odbio dvije vrlo unosne ponude...

Tijekom igranja za Hajduk Krovinović je bio jedan od najkonstantnijih igrača i važan oslonac u veznom redu. Profesionalnim pristupom stekao je poštovanje suigrača, trenera i većine navijača, koji su ga cijenili zbog karaktera i nogometnih kvaliteta.

Split: Susret HNK Hajduk i NK Varaždin u 15. kolu Prve HNK
Split: Susret HNK Hajduk i NK Varaždin u 15. kolu Prve HNK | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon odlazaka Zvonimira Šarlije, koji još traži novi angažman, i Krovinovića, na izlaznim vratima Hajduka nalazi se i Hugo Guillamón. On bi, prema svemu sudeći, karijeru trebao nastaviti u Španjolskoj, u drugoligašu Sportingu iz Gijóna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
UŽIVO Transferi: Dinamu stiže najskuplje pojačanje, Real za tinejdžera plaća 100 mil. eura!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamu stiže najskuplje pojačanje, Real za tinejdžera plaća 100 mil. eura!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
Nogometašica je dobila otkaz zbog kompromitirajućeg videa. A onda je promijenila profesiju
FOTO: MAGNET ZA SKANDALE

Nogometašica je dobila otkaz zbog kompromitirajućeg videa. A onda je promijenila profesiju

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026