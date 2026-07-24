Zapljeskati Šegi ne znači 'izdati' Livaju. Zbog Hajduka je odbio dvije vrlo unosne ponude...
Navijači su počeli propitkivati Šeginu kvalitetu iz pogrešnih razloga. Ne zbog toga što je nešto loše napravio, nego kao dodatni argument da je Marko Livaja, čiju je poziciju silom prilika zauzeo, bolji od njega
Hajduk je nadigrao ciparskog predstavnika Pafos u većem dijelu prve utakmice i s prednošću od 2-0 putuje na uzvrat. Pohvale zaslužuju svi, od trenera do najmlađeg Hurama, jer je Garcijina momčad igrala čvrsto, agresivno, s puno kombinatorike i trke te, što je najvažnije, taktički vrlo mudro.