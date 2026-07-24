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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zapljeskati Šegi ne znači 'izdati' Livaju. Zbog Hajduka je odbio dvije vrlo unosne ponude...

Piše Tomislav Gabelić,

Navijači su počeli propitkivati Šeginu kvalitetu iz pogrešnih razloga. Ne zbog toga što je nešto loše napravio, nego kao dodatni argument da je Marko Livaja, čiju je poziciju silom prilika zauzeo, bolji od njega

Hajduk je nadigrao ciparskog predstavnika Pafos u većem dijelu prve utakmice i s prednošću od 2-0 putuje na uzvrat. Pohvale zaslužuju svi, od trenera do najmlađeg Hurama, jer je Garcijina momčad igrala čvrsto, agresivno, s puno kombinatorike i trke te, što je najvažnije, taktički vrlo mudro.

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VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane

HAJDUK - PAFOS 2-0 Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama KL-a, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
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HAJDUK - PAFOS 2-0 Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Za povratak u Hajduk izborio se igrama u Varaždinu, a u četvrtak je zabio europski prvijenac

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