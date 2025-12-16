Obavijesti

Doznajemo: HNS sužava opcije za kamp 'vatrenih'. Dva grada su favoriti, ali postoji i problem

Piše Josip Tolić, Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Foto: fifa.com
Foto: fifa.com

HNS u utrci s vremenom: gdje će 'vatreni' pronaći savršenu bazu za SP 2026.? Utakmice će igrati u Dallasu, Torontu i Philadelphiji, a Fifa će dati pravo izbora bolje plasiranim reprezentacijama

Nakon što je ždrijeb u Washingtonu smjestio "vatrene" u skupinu L s Engleskom, Panamom i Ganom, najveća briga vodstva HNS-a postala je logistika. Svjetsko prvenstvo 2026. predstavlja organizacijski izazov bez presedana. Delegacija HNS-a, predvođena predsjednikom Marijanom Kustićem i direktorom Stipom Pletikosom, odmah nakon ždrijeba krenula je u ključnu misiju: pronaći savršenu bazu za "vatrene", mjesto koje će im idućeg ljeta duže od mjesec dana biti dom.

