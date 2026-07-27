Obavijesti

Sport

Komentari 0
JEDNO JE PRESUDILO

DOZNAJEMO Krovinović sve dogovorio s novim klubom! Ide u posrnulog brazilskog velikana

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Krovinović sve dogovorio s novim klubom! Ide u posrnulog brazilskog velikana
Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bivši trener odmah je pozvao Krovinovića jer za njega ne mora platiti odštetu. Uz nogometne kvalitete presudilo je i to što tečno govori portugalski

Admiral

Nakon što su 24sata prva objavila da se Filip Krovinović sporazumno razišao s Hajdukom, neslužbenim kanalima stigla je i nova informacija o njegovu budućem klubu. Sada već bivši veznjak Hajduka karijeru bi, prema svemu sudeći, trebao nastaviti u brazilskom Grêmiju, gdje ga je pozvao njegov bivši trener iz Rio Avea Luís Castro. Kako doznajemo, Krovinović bi u Brazil trebao otputovati u srijedu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slavlje na Poljudu VIDEO
Slavlje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Castro pokušava spasiti Grêmio od ispadanja iz lige, a kada je doznao da je njegov nekadašnji igrač slobodan, odmah ga je pozvao jer za njega ne mora platiti odštetu. Uz nogometne kvalitete presudilo je i to što Krovinović tečno govori portugalski, što bi mu trebalo pomoći da se što brže prilagodi novoj sredini.

IPAK RAZLAZ Doznajemo: Hajduk se razišao s Krovinovićem, on im je oprostio dio ugovora kako bi otišao...
Doznajemo: Hajduk se razišao s Krovinovićem, on im je oprostio dio ugovora kako bi otišao...

Krovinović bi s Grêmiom trebao potpisati ugovor na dvije godine uz mogućnost produljenja za još jednu, a zarađivao bi gotovo dvostruko više nego u Hajduku. To dovoljno govori o isplativosti poteza koji je klub povukao prema svojem najstandardnijem igraču u posljednjih nekoliko godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamov bek otišao je u Grčku, a Chelsea se zanima za iskusnog Engleza
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamov bek otišao je u Grčku, a Chelsea se zanima za iskusnog Engleza

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
Nogometašica je dobila otkaz zbog kompromitirajućeg videa. A onda je promijenila profesiju
FOTO: MAGNET ZA SKANDALE

Nogometašica je dobila otkaz zbog kompromitirajućeg videa. A onda je promijenila profesiju

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026