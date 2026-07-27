DOZNAJEMO Krovinović sve dogovorio s novim klubom! Ide u posrnulog brazilskog velikana

Nakon što su 24sata prva objavila da se Filip Krovinović sporazumno razišao s Hajdukom, neslužbenim kanalima stigla je i nova informacija o njegovu budućem klubu. Sada već bivši veznjak Hajduka karijeru bi, prema svemu sudeći, trebao nastaviti u brazilskom Grêmiju, gdje ga je pozvao njegov bivši trener iz Rio Avea Luís Castro. Kako doznajemo, Krovinović bi u Brazil trebao otputovati u srijedu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Slavlje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Castro pokušava spasiti Grêmio od ispadanja iz lige, a kada je doznao da je njegov nekadašnji igrač slobodan, odmah ga je pozvao jer za njega ne mora platiti odštetu. Uz nogometne kvalitete presudilo je i to što Krovinović tečno govori portugalski, što bi mu trebalo pomoći da se što brže prilagodi novoj sredini.

Krovinović bi s Grêmiom trebao potpisati ugovor na dvije godine uz mogućnost produljenja za još jednu, a zarađivao bi gotovo dvostruko više nego u Hajduku. To dovoljno govori o isplativosti poteza koji je klub povukao prema svojem najstandardnijem igraču u posljednjih nekoliko godina.