DOZNAJEMO Luka Modrić na kraju sezone odlazi iz Reala!

Želja Luke Modrića (39) oduvijek je bila jasna. Igra za najveći klub na svijetu i želi tu završiti karijeru. Posljednjih nekoliko sezona, otkako produljuje s klubom godinu po godinu, imao je priliku kao slobodan igrač promijeniti okruženje. Ponuda nikada nije manjkalo, Saudijci mu nudili sulude iznose, David Beckham htio ga je u Inter Miamiju, ali Luka nije mario. Htio je ostati u Realu gdje je postao jedan od najvećih u povijesti.

Taj ples potrajao je 12 godina, nakupilo se tu čak 28 trofeja i mnogobrojnih veličanstvenih trenutaka. Činilo se i kako će potrajati još godinu dana, da će se tu oprostiti od nogometa. Hrvatski maestro nadao se ostanku, ali to se neće dogoditi. Došao je kraj čudesnoj eri.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Kako doznajemo iz povjerljivih izvora, hrvatski reprezentativac na kraju sezone odlazi iz kraljevskog kluba! Utakmica protiv Real Sociedada u posljednjem kolu La Lige u subotu bit će mu i oproštajna na Santiago Bernabeuu. Još nije poznato hoće li nastupiti na Svjetskom klupskom prvenstvu koje se od 13. lipnja do 15. srpnja igra u SAD-u. Ponuda ne manjka, mnogi bi ga odmah htjeli dovesti i za to mu nude milijune, ali još nije poznato gdje će Luka nastaviti karijeru. Jedno je sigurno, a to je da je želi završiti u hrvatskom dresu sljedeće godine na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D

Podsjetimo, Luka Modrić je stigao u Madrid još 2012. godine, a s Realom je objavio 28 titula - šest Liga prvaka, pet Svjetskih klupskih prvenstava, pet Europskih Superkupova, četiri La lige, dva Kupa kralja pet Superkupova Španjolske i jedan Interkontinentalni kup. 'Kraljevski' je dres nosio u 590 navrata, a zabio je 43 gola i 95 puta asistirao.

Foto: Sofascore