FOTO/VIDEO Najljepša svjetska nogometašica dolazi u Hajduk! Evo kako su je predstavili...

Najpoznatija hrvatska nogometašica, koju na Instagramu prati gotovo tri milijuna pratitelja i koju mnogi ljubitelji nogometa smatraju jednom od najljepših nogometašica na svijetu, Ana Maria Marković (26), pojačava Hajduk.

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Marković je posljednjih nekoliko godina postala jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog ženskog nogometa, a kako su nogometašice Hajduka osvojile naslov prvakinja Hrvatske i sada ih očekuju važni europski izazovi, odlučili su se pojačati igračicom koja ima dosta iskustva iz nekoliko europskih liga, a ne manje važno ima i vojsku pratitelja koji je slijede.

Dok čekamo službenu objavu spomenimo kako je Marković rođena 9. studenoga 1999. u Zurichu gdje je započela trenirati nogomet u lokalnim niželigašima a talent ju je doveo do Züricha, jednog od najpoznatijih švicarskih klubova. Nakon toga prelazi u Grasshopper, gdje provodi nekoliko sezona i postaje jedna od najboljh igračica u ekipi za koju je odigrala više od 60 službenih nastupa.

Nastupala je i za švicarski Damaiense, a dobre igre otvorile su joj vrata hrvatske reprezentacije z akoju je debitirala 2021. godine i ubrzo je postala manje – više standardna članica nacionalne vrste. Nakon razdoblja provedenog u Švicarskoj Marko vić se odlučila za novi izazov, prije dvije godine karijeru je nastavila u portugalskoj Bragi, jednom od vodećih portugalskih klubova.

Foto: Instagram

Prošle godine je napravila još jedan iskorak, zajedno sa sestrom Kristinom preselila se u Sjedinjene Američke Države gdje je potpisala za Brooklyn. Taj transfer označio je početak novog poglavlja njenoj u karijeri, ali i priliku za promociju ženskog nogometa na tržištu koje posljednjih godina ulaže jako puno novca u razvoj ženskog nogometa.

Osim sportskih rezultata Marković je globalno poznata zahvaljujući društvenim mrežama na kojima je prate milijuni sljedbenika, a mediji su je često proglašavali jednom od najljepših nogometašica svijeta. U brojnim intervjuima isticala je kako želi razbijati stereotipe o sportašicama te pridonijeti većoj popularnosti i profesionalizaciji ženskog nogometa, i sada bi to mogla napraviti u klubu koji je poznat po fanatičnoj privrženosti navijača.