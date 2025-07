Doznajemo: Novo milijunsko pojačanje u Dinamu! 'Modri' na pragu dogovora i sa Slovencem

Monsef Bakrar (24) sljedećih će dana postati novi igrač Dinama! I tu više nema tajne. Čelnici Dinama za alžirskog će ofenzivca platiti New York Cityju milijun eura, a Bakrar će najkasnije kroz sedam-osam dana doći u Maksimir, potpisati višegodišnji ugovor s "modrima". Dinamo je drugog Alžirca u klupskoj povijesti (prvi je bio Soudani) lovio više od dvije godine, sad ga konačno i ulovio.

A zašto će se na cjelokupni transfer čekati još tjedan dana? Rekli bismo - politika. Pregovori s Amerikancima su tekli dosta glatko, ali sad treba riješiti cijelu papirologiju. I kad se sve potpiše, Bakrar onda mora pronaći letove do Hrvatske, stići do Zagreba i odraditi liječničke preglede. Ima toga, ali to bi trebalo biti "to".

Alžirski napadač postat će treća špica Dinama, svoju priliku čekati uz Diona Drenu Belju i Sandra Kulenovića, a određene će minute tražiti i na krilnim pozicijama. Posebice na desnoj strani gdje Kovačević na raspolaganju ima tek Lisicu, a po potrebi će tu koristiti i Stojkovića i Varelu. Čini se kako se na Cordobu i Špikića ove sezone ne računa ozbiljno.

I lijeva strana je dobro pokrivena, Vidović je tu bez dvojbe prva opcija "modrih", a novoj se prilici na toj strani nada i Arber Hoxha. Dinamov je Albanac bio dojmljiv protiv Krivbasa, letio je po svojoj strani, još jednom oduševio Marija Kovačevića. A lijevo će jasno biti i Varela, mlada nada koja će ove sezone dobiti dosta seniorskih minuta.

Statistika Monsefa Bakrara u New York Cityju

Zvonimir Boban i Mario Kovačević čekaju još samo jednu figuru za svoj "novi Dinamo", riječ je o Slovencu Mihi Zajcu. Zagrepčani su u toj priči otvoreni i jasni, Zajc dolazi u obzir samo kao slobodan igrač, "modri" neće plaćati odštetu za 31-godišnjeg veznjaka. Zajc je sve dogovorio s Dinamom, želi u Zagreb, samo mora raskinuti ugovor s Turcima...