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HRVATSKA NAKON DALIĆA

Evo koga Bilić dovodi u stožer. Vedran Ćorluka ostaje

Piše Filip Sulimanec,
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Evo koga Bilić dovodi u stožer. Vedran Ćorluka ostaje
ARHIVA - 2006. Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić trener vratara.

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Nakon devet godina i tri medalje, Zlatko Dalić je napustio reprezentaciju kao najuspješniji izbornik u povijesti 'vatrenih'. Otvoreno se piše i priča kako će nasljednik biti Slaven Bilić koji je vodio Hrvatsku od 2006. do 2012.

Protukandidat bio je i izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić, no na kraju se Hrvatski nogometni savez odlučio za Bilića.

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Splitski trener bi u svoj kadar, kako doznaje Sport Klub, trebao dovesti svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića.

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