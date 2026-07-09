Evo koga Bilić dovodi u stožer. Vedran Ćorluka ostaje

Nakon devet godina i tri medalje, Zlatko Dalić je napustio reprezentaciju kao najuspješniji izbornik u povijesti 'vatrenih'. Otvoreno se piše i priča kako će nasljednik biti Slaven Bilić koji je vodio Hrvatsku od 2006. do 2012.

Protukandidat bio je i izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić, no na kraju se Hrvatski nogometni savez odlučio za Bilića.

Splitski trener bi u svoj kadar, kako doznaje Sport Klub, trebao dovesti svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića.