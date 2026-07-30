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KONAČNO

DOZNAJEMO Sastali se Boban, Bara i Livaković! Dinamo je krenuo po golmana 'vatrenih'

Piše Hrvoje Tironi,
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DOZNAJEMO Sastali se Boban, Bara i Livaković! Dinamo je krenuo po golmana 'vatrenih'
Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo
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Livakoviću je od prvog dana prioritet bio dolazak u Dinamo bez obzira što su neki pisali drugačije. I pokušali hrvatsku reprezentativnu jedinicu blatiti na sve strane. Sada je jasno, Dinamo nije odustao od Livakovića

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Konačno dobre vijesti za navijače Dinama po pitanju Dominika Livakovića. Hrvatski reprezentativac u srijedu se, u pratnji svog agenta Andyja Bare, sastao sa Zvonimirom Bobanom i svi su se zajedno usuglasili, svima je želja da reprezentativna jedinica opet završi u Maksimiru, doznaju 24sata. Kao što smo pisali proteklih dana, na neki način i demantirali druge medije, Livakoviću je Dinamo jedini prioritet ovoga ljeta.

Toga je sada svjestan i Boban, toga su svjesni svi u Maksimiru. I sada kreće "operacija" njegovog dovođenja u Dinamo. Andy Bara će se sljedećih dana opet sjesti s čelnicima Fenerbahčea, na sve načine pokušati smekšati predstavnike turskog velikana, vidjeti koliko točno Turci traže za hrvatskog vratara.

Livaković je u međuvremenu odbio odlazak u Olympiacos, Grčka mu trenutačno nije u nikakvim planovima. Naš reprezentativni vratar želi se vratiti kući, tamo gdje se najbolje i najugodnije osjeća. Cijela se priča tek zakotrljala, Zagrepčani će vrlo brzo prema Istanbulu poslati prvu službenu ponudu. Tu se priča oko tri do četiri milijuna eura, vjerojatno će biti i "prebijanja" starih dugova jer Turci još nisu isplatili "modrima" sve rate za Livakovićev transfer u Fenerbahče 2023.

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