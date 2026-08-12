DOZNAJEMO U Bilićev stožer 'vatrenih' stiže stručnjak iz Premiershipa, ali i NK Rijeke

Slaven Bilić prije mjesec dana je započeo drugi mandat na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, tada počeo slagati svoj novi stručni stožer. Već tada je bilo jasno kako će se u njemu opet, baš kao u prvom mandatu, naći Nikola Jurčević, kako će tu kao njegovi pomoćnici biti Danilo Butorović i Dean Računica, pa i kako će trener golmana biti Vatroslav Mihačić.

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Najveći problem za Slavena bio je pronalazak novih kondicijskih trenera. Zlatko Dalić će ljude s kojima je devet godina uspješno vodio "vatrene" odvesti sa sobom u Ujedinjene Arapske Emirate, tako će tim putem krenuti i dugogodišnji kondicijski trener reprezentacije Luka Milanović. I Biliću je prioritet bio što prije pronaći ljude za te prilično bitne uloge.

Kako saznajemo, Bilić se tu okrenuo ljudima od povjerenja, stručnjacima s kojima je već surađivao tijekom trenerske karijere. I novi kondicijski treneri "vatrenih" postat će Englez Nick Davies (48) i Hrvat Fedor Kulušić (39). Hrvatski izbornik obojicu je imao priliku upoznati, raditi s njima na raznim destinacijama, svakako se i iz prve ruke uvjeriti u njihove kvalitete.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Nick Davies je čovjek respektabilne karijere, proteklih je godina radio u Charltonu, West Hamu, Birminghamu, Norwichu, indijskom ATK-u, West Bromwichu (gdje je bio u stožeru Slavena Bilića), u velškoj reprezentaciji, Tottenhamu, dok je od srpnja prošle sezone u Evertonu član stručnog stožera Davida Moyesa. I baš je to bio najveći problem za Bilića.

Hrvatski izbornik tako je proteklih dana nazvao menadžera Evertona, pregovarao s njim kako bi dobio "zeleno svjetlo" za Daviesov odlazak među "vatrene". Još nije poznato hoće li 48-godišnji Englez paralelno raditi i u Evertonu i u hrvatskoj reprezentaciji ili će sljedećih dana zaključiti svoju priču u Evertonu. Sve je moguće, sve je još otvoreno, ali dojma smo kako će Davies biti na - dvije plaće. Što je u današnjem nogometu normalna pojava.

Za fizičku pripremu "vatrenih" uz Daviesa će brinuti i Fedor Kulušić. I o njemu već dulje vrijeme slušamo samo pozitivne riječi, Kulušić trenutačno radi u Akademiji HNK Rijeka, iako je i iza njega respektabilna inozemna karijera. Bio je važan dio Bilićevog stožera u saudijskom Al Fatehu, prije toga je u istoj zemlji bio dio stožera riječkog trenera Alena Horvata u Al-Batinu.

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Zanimljivo, još prošle sezone bio je dio HNL-a, bio kondicijski trener u stožeru Victora Sancheza na klupi Rijeke. Španjolac je završio sezonu na Rujevici, odmah se zaputio prema Emiratima (preuzeo tamošnju Kalbu), a Kulušić dolaskom Matjaža Keka (koji je sa sobom doveo svoje ljude) "spustio" u omladinsku školu. I onda dobio najveću priliku za dokazivanje u karijeri.

Još nije poznato hoće li Davies biti jedini stranac u stožeru hrvatske reprezentacije ili će Bilić na drugim pozicijama pronaći još nekoliko ljudi iz inozemstva. To u današnjem svijetu nije rijetkost, važan dio Dalićevog društva bio je analitičar Škot Marc Rochon koji je paralelno (baš kao što bi to vjerojatno radio i Davies) bio u West Hamu (od 2021. do 2024.) i škotskom Aberdeenu (od veljače 2024).