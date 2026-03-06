Obavijesti

Sport

Komentari 1
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
SLUČAJ MAREŠIĆ PLUS+

DOZNAJEMO Za slučaj Marešić nitko s Poljuda neće odgovarati

Piše Tomislav Gabelić,

Neslužbene informacija s Poljuda govore kako je jedan od ljudi koji radi u Odjelu sportske administracije preuzeo odgovornost za propust oko Marešića na sebe i to jasno kazao treneru i čelnicima kluba.

Hajduk je preveliki klub da bi se bitne stvari poput registracija igrača i njihovog prava nastupa olako shvaćale i odrađivale na amaterskoj razini, a situacija koja im se dogodila na Rujevici s nastupom Darija Marešića bila je baš amaterski odrađena - pravi šlamperaj... U dugoj povijesti Hajduka bilo je dosta bizarnih detalja, ali da se igrač pripremi za nastup i pred sam izlazak na teren dozna da nema pravo igrati - to se još nije dogodilo...

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
VIDEO Što rade ovi igrači dok Fruk izvodi penal? Evo zašto ga Patrik Kolarić ipak nije ponovio
ŠTO KAŽE PRAVILNIK?

VIDEO Što rade ovi igrači dok Fruk izvodi penal? Evo zašto ga Patrik Kolarić ipak nije ponovio

RIJEKA - HAJDUK 3-2 Usporena snimka otkrila je da su dvojica igrača Rijeke uletjela ranije u šesnaesterac dok je Fruk izvodio penal iz kojeg je pao gol za 2-2, ali je tu bio i jedan hajdukovac
FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...
ALEX TOPI LED

FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...

Kanadska olimpijka Alexandra Ianculescu našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila video u kojem na ledu kliže u donjem rublju. Odradila je puni krug na klizalištu i oduševila više od pola milijuna pratitelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026