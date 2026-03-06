DOZNAJEMO Za slučaj Marešić nitko s Poljuda neće odgovarati

Hajduk je preveliki klub da bi se bitne stvari poput registracija igrača i njihovog prava nastupa olako shvaćale i odrađivale na amaterskoj razini, a situacija koja im se dogodila na Rujevici s nastupom Darija Marešića bila je baš amaterski odrađena - pravi šlamperaj... U dugoj povijesti Hajduka bilo je dosta bizarnih detalja, ali da se igrač pripremi za nastup i pred sam izlazak na teren dozna da nema pravo igrati - to se još nije dogodilo...