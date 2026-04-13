DOZNAJEMO Završava 'tihi rat' između Lokomotive i Dinama? Boban i Šikić održali sastanak

Zvonimir Boban i Božidar Šikić konačno su sjeli za stol, odradili jedan sastanak na kojem su si pružili ruke, otvoreno razgovarali bez ikakvih "figa u džepu". Čelni ljudi Dinama i Lokomotive tako opet žele približiti dva zagrebačka kluba jedan drugome, napraviti određenu suradnju između dva najjača gradska kluba.

Sve je poznato, ta dva kluba godinama su sjajno funkcionirali, bilo je tu perioda kad su Dinamo i "lokosi" bili čak prebliski, međusobno si "trampali" igrače kao od šale. Kasnije su te seobe igrača bitno smanjene, cijela je priča bila uspješna za oba kluba, ali i za hrvatski nogomet. Lokomotiva bi za Dinamo odgajala svoje mlade igrače, od njih bi profitirala i - reprezentacija.

Tim su putem svojedobno išli Brozović, Pjaca, Majer, Ivanušec…, dečki koji su baš u Lokomotivi dobili priliku za razvoj na seniorskoj razini, a onda bi preko Dinama stizali među "vatrene". Uostalom, to je i priča jedne od najvećih Dinamovih zvijezda današnjice - Luke Stojkovića.

No Dinamo bi i sam često na Kajzericu slao svoje mlade igrače, neki od njih bi se nogometno razvijali u Lokomotivi, pa se onda kao dokazana nogometna lica vraćala u Maksimir. Taj su pak put prošli Badelj, Pivarić, Vrsaljko…, dečki koji su na koncu jako puno dali i Dinamu i Lokomotivi i reprezentaciji.

Dinamo i Lokomotiva posljednjih su mjeseci bili u "tihom ratu", Boban nije želio surađivati s gradskim rivalom, pa od Stojkovića (ljeto 2023.) više niti jedan "lokos" nije završio u Maksimiru. A neki su mogli, nije tajna kako su "modri" bili zainteresirani za Marina Šotičeka (sad su opet), kako im je svojevremeno zanimljiv bio i Fabijan Krivak.

- Da, istina je, Boban i ja smo odradili jedan dobar sastanak, sve ide u dobrom smjeru - zagonetno nam je poručio direktor Lokomotive Božidar Šikić.

Doista, bio je čudan period u kojem dva gradska kluba nisu surađivali, u kojem su jedan drugome - okrenuli leđa. Posebice jer su od te suradnje profitirali i Dinamo i Lokomotiva. Boban i Šikić su odradili prvu rundu pregovora, usuglasili brojne detalje i vizije potencijalne suradnje, ne bi bilo čudno da već na ljeto nekoliko mladih dinamovaca završi u Lokomotivi...