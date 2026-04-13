DOZNAJEMO Završava 'tihi rat' između Lokomotive i Dinama? Boban i Šikić održali sastanak

Piše Hrvoje Tironi,
Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dva zagrebačka kluba posljednjih mjeseci, od dolaska nove uprave u Maksimir, nisu bili u idiličnim odnosima, ali i to bi se opet moglo promijeniti

Zvonimir Boban i Božidar Šikić konačno su sjeli za stol, odradili jedan sastanak na kojem su si pružili ruke, otvoreno razgovarali bez ikakvih "figa u džepu". Čelni ljudi Dinama i Lokomotive tako opet žele približiti dva zagrebačka kluba jedan drugome, napraviti određenu suradnju između dva najjača gradska kluba.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sve je poznato, ta dva kluba godinama su sjajno funkcionirali, bilo je tu perioda kad su Dinamo i "lokosi" bili čak prebliski, međusobno si "trampali" igrače kao od šale. Kasnije su te seobe igrača bitno smanjene, cijela je priča bila uspješna za oba kluba, ali i za hrvatski nogomet. Lokomotiva bi za Dinamo odgajala svoje mlade igrače, od njih bi profitirala i - reprezentacija.

Tim su putem svojedobno išli Brozović, Pjaca, Majer, Ivanušec…, dečki koji su baš u Lokomotivi dobili priliku za razvoj na seniorskoj razini, a onda bi preko Dinama stizali među "vatrene". Uostalom, to je i priča jedne od najvećih Dinamovih zvijezda današnjice - Luke Stojkovića.

No Dinamo bi i sam često na Kajzericu slao svoje mlade igrače, neki od njih bi se nogometno razvijali u Lokomotivi, pa se onda kao dokazana nogometna lica vraćala u Maksimir. Taj su pak put prošli Badelj, Pivarić, Vrsaljko…, dečki koji su na koncu jako puno dali i Dinamu i Lokomotivi i reprezentaciji.

Dinamo i Lokomotiva posljednjih su mjeseci bili u "tihom ratu", Boban nije želio surađivati s gradskim rivalom, pa od Stojkovića (ljeto 2023.) više niti jedan "lokos" nije završio u Maksimiru. A neki su mogli, nije tajna kako su "modri" bili zainteresirani za Marina Šotičeka (sad su opet), kako im je svojevremeno zanimljiv bio i Fabijan Krivak.

- Da, istina je, Boban i ja smo odradili jedan dobar sastanak, sve ide u dobrom smjeru - zagonetno nam je poručio direktor Lokomotive Božidar Šikić.

Doista, bio je čudan period u kojem dva gradska kluba nisu surađivali, u kojem su jedan drugome - okrenuli leđa. Posebice jer su od te suradnje profitirali i Dinamo i Lokomotiva. Boban i Šikić su odradili prvu rundu pregovora, usuglasili brojne detalje i vizije potencijalne suradnje, ne bi bilo čudno da već na ljeto nekoliko mladih dinamovaca završi u Lokomotivi...

