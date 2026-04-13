Dinamo zbog Zvezde neće moći izravno u Ligu prvaka. Evo zašto

Gotovo je sigurno da će Dinamo biti novi prvak Hrvatske. Uefa jednom prvaku s najvećim klupskim koeficijentom izvan top 10 europskih liga daje izravan plasman u Ligu prvaka.

Olympiakos je momčad koja ovisi samo o sebi jer ima najveći koeficijent (62.250). No čini se kako neće iskoristiti svoj privilegij jer se nalazi tek na trećemu mjestu grčkog prvenstva. Sljedeće tri momčadi po redu su Rangers, Šahtar i Ferencváros. Sve tri momčadi trenutačno su drugoplasirane u svojem prvenstvu, ali su još favoriti za osvajanje.

Zasad su drugoplasirane i iduće dvije momčadi, Midtjylland i PAOK, ali njima stranica Football Meets Data daje samo po 33 posto šanse za naslov.

Kad bi sva prvenstva završila danas, u Ligu prvaka izravno bi išla Crvena zvezda s koeficijentom 46.500. Isti koeficijent ima i Dinamo, ali srpski klub ima prednost jer je u ovoj sezoni osvojio više bodova za koeficijent. Zvezda je uzela 12.500 bodova a Dinamo 7500.

Budući da Zvezda prema projekcijama ima 99,9 posto šanse za osvajanje naslova, šanse za Dinamov izravan plasman u LP vrlo su male.