Komentari 5
PRAVILA SU PRAVILA...

Dinamo zbog Zvezde neće moći izravno u Ligu prvaka. Evo zašto

Piše Mato Galić,
Dinamo zbog Zvezde neće moći izravno u Ligu prvaka. Evo zašto
Imaju isti klupski koeficijent, ali su ‘modri’ u ovoj sezoni osvojili manje bodova

Gotovo je sigurno da će Dinamo biti novi prvak Hrvatske. Uefa jednom prvaku s najvećim klupskim koeficijentom izvan top 10 europskih liga daje izravan plasman u Ligu prvaka.

Boban i Dabac sjajno trgovali: Za samo 5 milijuna eura doveli trojac koji je zabio - 55 golova!? | Video: 24sata/pixsell

Olympiakos je momčad koja ovisi samo o sebi jer ima najveći koeficijent (62.250). No čini se kako neće iskoristiti svoj privilegij jer se nalazi tek na trećemu mjestu grčkog prvenstva. Sljedeće tri momčadi po redu su Rangers, Šahtar i Ferencváros. Sve tri momčadi trenutačno su drugoplasirane u svojem prvenstvu, ali su još favoriti za osvajanje.

Zasad su drugoplasirane i iduće dvije momčadi, Midtjylland i PAOK, ali njima stranica Football Meets Data daje samo po 33 posto šanse za naslov.

Komentari 5
