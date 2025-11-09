Dinamo je u 13 kola HNL-a izgubio već četiri utakmice, a u nizu je od tri gostujuća poraza zaredom u prvenstvu. Vodeći Hajduk bježi četiri boda.
RAPORT KOD ŠEFA
DOZNAJEMO Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera!
Zvonimir Boban sazvao je hitan sastanak cijelog stručnog stožera Dinama! Održat će se u ponedjeljak ujutro.
Dinamo je u rezultatskoj i igračkoj krizi, a nakon poraza od Istre 1961 puno se nagađa o mogućim promjenama na klupi. Ipak, zasad još ništa nije odlučeno, ali nakon sastanka sve bi trebalo biti poznato.
Dinamo je u 13 kola HNL-a izgubio već četiri utakmice, a u nizu je od tri gostujuća poraza zaredom u prvenstvu. Vodeći Hajduk bježi četiri boda.
