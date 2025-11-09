Obavijesti

Sport

Komentari 84
RAPORT KOD ŠEFA

DOZNAJEMO Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera!

Piše Hrvoje Tironi, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera!
3
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo je u 13 kola HNL-a izgubio već četiri utakmice, a u nizu je od tri gostujuća poraza zaredom u prvenstvu. Vodeći Hajduk bježi četiri boda.

Zvonimir Boban sazvao je hitan sastanak cijelog stručnog stožera Dinama! Održat će se u ponedjeljak ujutro. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kovačević: Plašim li se otkaza? Ja sam trener, svjestan svega, a drugi odlučuju o mojoj sudbini 01:05
Kovačević: Plašim li se otkaza? Ja sam trener, svjestan svega, a drugi odlučuju o mojoj sudbini | Video: 24sata/pixsell

Dinamo je u rezultatskoj i igračkoj krizi, a nakon poraza od Istre 1961 puno se nagađa o mogućim promjenama na klupi. Ipak, zasad još ništa nije odlučeno, ali nakon sastanka sve bi trebalo biti poznato. 

Dinamo je u 13 kola HNL-a izgubio već četiri utakmice, a u nizu je od tri gostujuća poraza zaredom u prvenstvu. Vodeći Hajduk bježi četiri boda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 84
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025