DOZNAJEMO Zvonimir Boban trenirao sa seniorima Dinama!

Dinamo je u srijedu bez većih problema riješio Kurilovec (2-0), a u četvrtak se Mariju Kovačeviću i njegovoj momčadi na treningu pridružilo novo pojačanje. Točnije, predsjednik uprave Zvonimir Boban. Čelni čovjek "modrih" poželio je sam osjetiti kako diše Dinamova svlačionica, kako dečki rade na treninzima, pa se - spustio na teren. I odradio trening s prvom momčadi Dinama.

Nije ovo prvi put da se Boban odlučio na takav potez, predsjednik Dinama je u kolovozu 2025. godine odradio i jedan trening s kadetskom momčadi. I tamo mladima pokazao kako treba živjeti nogomet, kako se posvetiti tom sportu. Danas je situacija bila nešto drugačija, Boban je trenirao sa seniorima. I stavio se "pod kontrolu" Marija Kovačevića.

Zagrepčani će za tri dana u najvećem derbiju hrvatskog nogometa gostovati kod Hajduka, Dinamo bi pobjedom na Poljudu praktički već stavio jednu ruku na naslov prvaka. Nitko u Maksimiru ne bi bio razočaran niti remijem u Splitu, posebice jer "modri" na domaćoj nogometnoj sceni već četiri mjeseca ne znaju za poraz. Posljednji su doživjeli 9. studenoga u Puli...