<p>Vijest kako se nekadašnji košarkaš Splita, Cibone i Zadra <strong>Drago Pašalić</strong> (36) u teškom stanju i induciranoj komi nalazi u nizozemskoj bolnici brzo je obišla košarkaške krugove u Hrvatskoj, ali i šire, jer osim naša tri najveća kluba, igrao je Drago i u Turskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Ukrajini, Sloveniji, BiH, Poljskoj i Nizozemskoj, gdje je nedavno i završio košarkašku karijeru te se posvetio novim izazovima, organizaciji košarkaških kampova, a od nedavno je počeo raditi i kao scout NBA momčadi LA Clippersa. </p><p>Drago je već desetak godina u braku s Nizozemkom s kojom ima i troje djece, žive u Bredi, gdje mu je i pozlilo.</p><p>I nakon košarkaške karijere ostao je aktivan, svako jutro je trčao par kilometara uobičajenom rutom po gradu, pa je tako otišao na trčanje i u nedjelju ujutro, kada mu je nakon desetak minuta pozlilo. Najvjerojatnije je u pitanju bio zastoj rada srca, no to se tek treba utvrditi pregledima.</p><p>Sreća u nesreći je što je vrlo brzo istom rutom naišla jedna djevojka, koja ga je našla kako leži u besvjesnom stanju te je odmah nazvala hitnu pomoć i počela ga oživljavati. Jednako tako je bila sreća da je niti desetak metara dalje, uz samu stazu, bio postavljen i uređaj za oživljavanje, tzv. defibrilator, kao i da je hitna pomoć stigla u svega nekoliko minuta te su ga odmah uspjeli oživjeli. Po svemu se čini kako od srčanog udara do oživljavanja nije prošlo više od tri, četiri minute, što je u ovakvim slučajevima ključno.</p><p>Dragu su liječnici dva dana držali u induciranoj komi, kako bi bili sigurni da će se što bolje oporaviti. Ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči je da je Drago dobro, da je došao svijesti, da nema tjelesnih oštećenja, da normalno komunicira s obitelji koja ga zbog pandemije korona virusa jedina i smije posjećivati.</p><p>Jedini koji ga je posjetio osim obitelji bio je bivši košarkaški reprezentativac <strong>Krešimir Lončar </strong>(37), koji je njegov dobar prijatelj i kum njegovog sina.</p><p>- Drago se dobro oporavlja i to je u ovom trenutku najvažnije. S obzirom na to da je igrao u jako puno klubova jako je puno poziva na koje obitelj i ne stigne odgovarati, zamolili su da se poštuje njihova privatnost dok se Drago ne oporavi - kazao nam je Lončar, koji je u dogovoru s obitelji, a da bi se zaustavile špekulacije, objavio poruku na društvenim mrežama...</p><p>Drago je košarkašku karijeru započeo u Splitu, gdje je i debitirao prije dvadesetak godina kod ondašnjeg trenera Jasmina Repeša, u sezoni u kojoj su Splićani igrali Suproligu. Karijera ga je nakon osvajanja prvenstva i kupa sa Splitom vodila dalje u turski Ülker, potom grčki PAOK, španjolski Bilbao...</p>