Drakonska kazna za Clipperse: Zvijezdi davali plaću van NBA pravila, moraju platiti 30 mil. €

NBA je izrekla dosad nezapamćene sankcije Los Angeles Clippersima i njihovoj najvećoj zvijezdi Kawhiju Leonardu nakon što je neovisna istraga utvrdila ozbiljna kršenja pravila vezanih uz salary cap. Istragu je provela odvjetnička tvrtka Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a njezini nalazi pokazali su da je organizacija Clippersa u više navrata pokušavala Leonardu osigurati dodatne izvore prihoda izvan njegovog ugovora s klubom.

Prema zaključcima istrage, Clippersi su Leonardu otvarali poslovne prilike s četiri kompanije koje su bile povezane s klubom – Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics i Lockton Insurance. Klub je sudjelovao u dogovaranju sponzorskih suradnji između tih kompanija i igrača, pri čemu je potencijalnim partnerima kao svojevrsni poticaj nudio poslovnu suradnju s Clippersima.

Foto: Dan Hamilton

Istražitelji su pritom utvrdili i da je klub podmirivao određene privatne troškove Leonarda i njegovih predstavnika. Clippersi također nisu prijavili zahtjeve za dodatnom zaradom koje je u ime igrača prema klubu upućivao njegov tadašnji menadžer Dennis Robertson.

Leonard je, prema nalazima istrage, preko Robertsona vršio pritisak na klub kako bi mu se osigurali dodatni prihodi. U tome je na kraju uspio, a pritom nije nadoknadio novac koji je organizacija izdvojila za njegove osobne troškove. Posljedice su iznimno ozbiljne i pogađaju gotovo sve razine organizacije.

Clippersi su ostali bez čak pet izbora prve runde NBA drafta. Klubu će biti oduzeti izbori na draftovima 2029., 2030., 2031., 2032. i 2033. godine, a uz to će morati platiti i kaznu od 30 milijuna dolara.

Najveći udarac unutar organizacije pretrpio je vlasnik Steve Ballmer. NBA ga je suspendirala na godinu dana iz svih aktivnosti povezanih s ligom i momčadi. Utvrđeno je da je svjesno pomagao Leonardu u pokušajima pronalaska dodatnih izvora prihoda, odobrio poslovni aranžman za koji je znao da je povezan s realizacijom sponzorskog ugovora između Aspirationa i Leonarda te nije osigurao poštivanje NBA-ovih pravila unutar organizacije.

Na godinu dana, i to bez plaće, suspendirana je i predsjednica poslovnih operacija Clippersa Gillian Zucker. Istraga ju je označila kao osobu koja je bila primarno i izravno odgovorna za nedopuštene sponzorske aranžmane, a dodatno joj se zamjera što je istražiteljima davala lažne i obmanjujuće izjave.

Predsjednik košarkaških operacija Lawrence Frank dobio je šestomjesečnu suspenziju bez plaće. Njegova odgovornost proizlazi iz sudjelovanja u nedopuštenim sponzorskim dogovorima, kao i odobravanja troškova koje su imali Leonard i članovi njegove obitelji.

Kazne nisu ograničene samo na novčane iznose i izgubljene draft-pickove. Clippersi će tijekom sljedećih pet godina biti podvrgnuti posebnom programu nadzora i usklađenosti koji će provoditi NBA, a kontrola će obuhvatiti organizaciju i njezine zaposlenike.

Kazna je stigla i do samog Leonarda. Igrač je zbog utvrđenih prekršaja dužan NBA-u platiti 700.000 dolara.

Posebno je kažnjen i njegov bivši menadžer Dennis Robertson. Njemu je na pet godina zabranjen bilo kakav poslovni odnos s NBA momčadima i njihovim povezanim organizacijama, kao i zastupanje ili suradnja s njima u vezi s bilo kojim igračem, zaposlenikom ili drugim članom osoblja lige ili klubova.