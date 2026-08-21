James Harden u elitnom klubu milijunaša. Za novi ugovor u Clevelandu dobio suludu cifru

Američki košarkaš James Harden (36) pristao je na novi trogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 97 milijuna dolara, objavio je ESPN.

Trenutno su samo dva igrača u povijesti NBA lige premašila granicu od 500 milijuna dolara zarade u karijeri - LeBron James i Kevin Durant. Harden je do sada od ugovora zaradio 414 milijuna dolara i pridružit će se ekskluzivnom klubu nakon što završi ovaj novi ugovor. Uskoro će u ovom društvu biti i Stephen Curry iz Golden Statea.

Foto: Robert Edwards

Cavsi su početkom veljače doveli Hardena iz LA Clippersa za Dariusa Garlanda. Cleveland je imao omjer pobjeda i poraza 21-9 nakon Hardenovog debija, što je peti najbolji rezultat nakon 7. veljače, s prosjekom od 20.5 koševa, 7.7 asistencija i 4.8 skokova nakon All-Star pauze.

Nakon što su Cavaliersi ispali u finalu Istočne konferencije od New York Knicksa, iskusni bek je poručio da želi ostati u Clevelandu, a sada ulazi u svoju 18. NBA sezonu. Za Cavse će u novoj sezoni igrati i hrvatski košarkaš Mario Hezonja koji je ovog ljeta stigao iz madridskog Reala.