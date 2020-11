Drama čovjeka kojeg dinamovci pamte: Odmarao sam, a onda su, iznenada, počeli napadaji...

Gregory van der Wiel pružio je odlične partije u dresu Ajaxa čime si je osigurao transfer u francuski PSG. Tamo se nije uklopio pa se počeo ubrzano seliti po Europi. Tako su počeli njegovi problemi

<p>Nizozemski nogometaš <strong>Gregory van der Wiel</strong> (32) prije godinu i pol odlučio je prekinuti svoju karijeru i uzeti odmor od profesionalnog nogometa, no sad je ponovno spreman vratiti se na travnjak. Podsjetimo, van der Wiel se određeno razdoblje borio s anksioznošću.</p><p>Gregoryja van der Wiela pamtimo ponajviše zbog odličnih predstava u Ajaxu. Igrao je u čuvenoj pobjedi "modrih" u sezoni 2007/08. u Kupu Uefe u Amsterdamu, ali i u Ligi prvaka 2011/12.</p><p>Pet godina poslije, nakon 46 nastupa za nizozemsku reprezentaciju, priskrbio si je transfer života u PSG, a tamo se nije baš najbolje uklopio pa poslije svega jedne sezone otišao u Tursku. Tamo se nije zadržao ništa duže pa se zaputio u talijanski Cagliari u transferu vrijednom tek milijun eura. </p><p>Nizozemac je na Sardiniji proveo svega pola sezone nakon čega je smanjio svoje ambicije i zaputio se 'preko bare' u američki MLS gdje je nogomet ipak na manjoj razini. Potpisao je za Toronto i tamo odigrao odličnu sezonu nakon čega mu je klupska uprava objavila da usprkos dobrim predstavama više ne računaju na njega.</p><p>Nije mu preostalo ništa drugo nego potražiti novi angažman u ligi, ali jednostavno nije bilo zainteresiranih, a onda su došli i problemi sa zdravljem. Neprestani napadaji panike natjerali su ga posjetu doktoru.</p><p>- Već više od godinu dana se borim s napadajima panike i anksioznošću. Sve je počelo dok sam odmarao u kući u Los Angelesu. Tada nisam znao što se događa jer mi je srce počelo ubrzano kucati. Mislio sam da imam srčani udar. Kada sam se smirio, pomislio sam da imam psihičkih problema i otišao sam u bolnicu na razne preglede - priča Van der Wiel i nastavlja.</p><p>- Prethodne godine su bile teške i počelo je u PSG-u. Nisam bio sretan, a nakon toga u Istanbulu je bila još teža godina. Najveće razočarenje doživio sam u Torontu. Imao sam odličnu godinu, zavolio sam tim i grad, a onda je došao šok. Niotkud su mi poručili da ne računaju na mene i to me još uvijek boli - tužan je rekao pa dodao:</p><p>- Nastavio sam sa životom i to sam isto ostavio po strani. Došao sam u LA da nađem klub, ali ni to nije uspjelo. Htio sam ići u Atalantu kod starog trenera De Boera, ali ni on nije pokazao neki interes. Nudio sam se čak i besplatno igrati, a onda su počeli napadaji. Tu se moja karijera nekako završila.</p><p>No, njegova priča ipak je dobila sretan završetak. Vraća se u rodnu Nizozemsku gdje će pokušati oživjeti svoju karijeru. </p><p>- Waalwijk mi je pružio šansu da ponovo treniram kao profesionalac. U Amsterdamu sam i osjećam se mnogo bolje. Želim se vratiti na teren i ponovo biti sretan. Klub me dočekao odlično i dali su mi sve što mi treba. Ne znam još kada ću zaigrati, ali sam na pravom putu. Htio sam pokazati s kakvim problemima sam se borio i još uvijek borim. Ljudi me prozivaju, a ne znaju što mi se događa. Za mene ovo nije bio dobar period, ali sam pobijedio i gledam samo naprijed - zaključio je Van der Wiel.</p>