Drama i dvostruki produžeci na početku NBA sezone! Prvak OKC slavio protiv Duranta i Rocketsa

Početak nove NBA sezone donio je spektakl u Oklahomi, večer nabijenu emocijama, ponosom i košarkaškom dramom. Aktualni prvaci, Oklahoma City Thunder, proslavili su povijesnu titulu svečanom ceremonijom dodjele prstenja, a samo nekoliko sati kasnije morali su na parketu dokazati svoj šampionski mentalitet. U trileru s dva produžetka, pred svojom bučnom publikom, svladali su uporne Houston Rocketse rezultatom 125-124, započevši obranu naslova na najteži, ali i najslađi mogući način.

Foto: Alonzo Adams

Ceremonija za vječnost: Prstenje i transparent pod krovom dvorane

Prije nego što je lopta podbačena, dvoranom su zavladale emocije. Igrači i stručni stožer Thundera primili su svoje prvo šampionsko prstenje, simbol dominacije u prethodnoj sezoni. Vrhunac svečanosti bio je trenutak kada je pod krov dvorane podignut šampionski transparent, prvi u povijesti franšize otkako se 2008. preselila iz Seattlea.

Foto: Alonzo Adams

Bila je to kruna nevjerojatne sezone u kojoj su ostvarili omjer 68-14 i u finalu nadigrali Indiana Pacerse, a ovacije s tribina potvrdile su koliko je taj uspjeh značio cijeloj zajednici.

Drama na parketu: Rocketsi umalo pokvarili slavlje

No, slavljeničko raspoloženje brzo je zamijenila neizvjesnost. Gosti iz Houstona, s posebnom motivacijom u liku bivše ikone Thundera Kevina Duranta, nisu stigli samo kako bi bili statisti na proslavi. Igrali su čvrsto i u drugom poluvremenu stvorili prednost od čak 12 poena, unijevši nervozu među domaće navijače.

Činilo se da će prvaci započeti obranu titule šokantnim porazom, no tada je na scenu stupio karakter ekipe koja je pokorila ligu. Malo po malo, Thunder je topio prednost i odveo utakmicu u neizvjesne produžetke.

Dvoboj titana: MVP izvedba i ključni trenuci

U trenucima kada se utakmica lomila, odgovornost je preuzeo aktualni MVP lige, Shai Gilgeous-Alexander. Nevjerojatni Kanađanin bio je nezaustavljiv, postigavši čak 30 od svojih ukupno 35 poena u drugom poluvremenu i produžecima. Njegova hladnokrvnost došla je do izražaja 2,3 sekunde prije kraja drugog produžetka, kada je pogodio oba slobodna bacanja za pobjedu.

Foto: Alonzo Adams

Za erupciju oduševljenja pobrinuo se i Kevin Durant (23 poena, 9 skokova), koji je zbog šeste osobne pogreške morao napustiti parket, što je publika pozdravila s posebnim zadovoljstvom. Sjajnu podršku SGA je imao u Chetu Holmgrenu s 28 poena i 7 skokova. Kod Houston Rocketsa briljirao je Alperen Sengun s monstruoznih 39 poena i 11 skokova, no njegova partija iz snova ostala je u sjeni poraza.

Bio je to savršen, iako stresan, početak sezone za navijače u Oklahomi. Večer koja je započela slavljem povijesnog uspjeha završila je demonstracijom pobjedničkog karaktera i trijumfom u trileru protiv rivala i svoje nekadašnje zvijezde. Thunder je odmah poslao poruku ostatku lige – prstenje je na rukama, ali glad za pobjedama nije nestala.