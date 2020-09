Drama ide dalje! Prvaci preko Lowryja izborili sedmi susret

Bio je to totalno podjednak meč u kojem je svaka momčad imala svoje dvije četvrtine. U prve dvije dominirao je Boston koji je imao i prednost od 12 razlike. A onda je stvar riješio majstor Lowry...

<p>Košarkaši Miamija još će malo pričekati na protivnika u finalu Istočne konferencije. Aktualni prvaci <strong>Toronto Raptorsi</strong> su u izvanrednoj utakmici, a možda i u utakmici sezone, pobijedili<strong> Boston </strong>(125-122) nakon dva produžetka i izborili sedmu utakmicu nakon koje ćemo znati putnika u konferencijsko finale.</p><p>Imao je Boston 2-0 i 3-2 u ovoj seriji, ali Kanađani ne žele samo tako pustiti Larry O'Brien trofej. </p><p>Bio je to totalno podjednak meč u kojem je svaka momčad imala svoje dvije četvrtine. U prve dvije dominirao je Boston koji je imao i prednost od 12 razlike. Raptorsi su to tricama istopili pa preuzeli inicijativu u trećoj i četvrtoj četvrtini. No falilo im je nešto, nisu uspjeli napraviti razliku, a Boston je cijelo vrijeme disao za vratom. Na kraju je drama otišla u produžetke.</p><p>I tamo isti scenarij. Sve dok loptu u svoje ruke nije uzeo sjajni Kyle Lowry. Čekao je Kembu Walkera na trici, ušao u reket, okrenuo se i iz skok šuta pogodio čisti koš za 123-119 11 sekundi prije kraja što je odlučilo pobjednika. Nevjerojatni Lowry bio je i najbolji pojedinac u redovima aktualnog prvaka s 33 koša, šest asistencija i osam skokova, a pomoć je imao od Powella i VanVleeta koji su zabili 23 i 21. Boston je propustio meč loptu, a Tatum i Brown nisu imali pravu podršku. Jayson je ubacio 29 koševa uz 14 skokova i devet asistencija, a Jaylen je dodao 31 koš uz 16 skokova i dvije asistencije.</p><p>Odlučujući susret igra se 12. rujna u tri u noći, a tada će Miami saznati protivnika u konferencijskom finalu. Što reći, nakon fantastičnih utakmica u polufinalima, vjerojatno nas čeka i prava bomba u finalu. </p><p>Nakon poraza od Denvera, L.A Clippersi kao da su se naljutili i došli na korak od konferencijskog finala. Pobijedili su Nuggetse 96-85 i došli do vodstva od 3-1. Bio je to susret u kojem se znao pobjednik od samog početka. Denver je vodio samo jednom, i to 1-0, a nakon toga su Clippersi preuzeli kontrolu i vodili od početka do kraja. U drugoj četvrtini su imali i po 18 koševa prednosti, no upali su u crnu rupu nakon čega je Denver izjednačio na 48-8 početkom treće četvrtine. Ali to je bilo sve od Jokića i ekipe. Clippersi su opet uhvatili putanju, dominirao je sjajni Kawhi Leonard koji je opet bio konstantan na obje polovice parketa.</p><p>Na kraju je ta pobjeda mogla biti i uvjerljivija, stali su Clippersi na kočnicu, ali najbitnija je ta druga pobjeda (96-85) i vodstvo u seriji od 2-1. Izvanredni Leonard zabio je 30 uz 11 skokova i devet asistencija, a kod Denvera je najbolji bio Nikola Jokić s 26 koševa, 11 skupljenih skokova i šest asistencija.</p><p>Nuggetsi ipak nisu mogli bez Jamala Murraya kojeg su Clippersi u potpunosti zaustavili. Imao je Jamal 18 koševa, a uz takav njegov učinak, nemoguće je da Denver išta napravi protiv Kawhija i ekipe.</p><p>Ivica Zubac opet je počeo u startnoj petorci i skoro došao double-doublea. Zabio je 11 poena i uhvatio devet skokova.</p><p>Sljedeći susret igra se 12. rujna u 00.30.</p>