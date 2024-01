Drama na konferenciji: Irak ispao s Azijskog kupa, njihov izbornik se skoro potukao!

Dramatična konferencija za novinare održala se nakon utakmice Iraka i Jordana u osmini finala Azijskog kupa. Jordan je slavio 3-2 i plasirao se u četvrtfinale, a ispadanje Iraka razbjesnilo je iračke novinare koji su se odlučili obračunati s izbornikom Iraka Španjolcem Jesusom Casasom.

Za vrijeme konferencije nekoliko novinara krenulo je prema izborniku ljutito zbog poraza, a optužili su ga da je davao intervjue španjolskim medijima umjesto da se pobrinuo za igru svoje momčadi.

- Nitko od izbornika koji su prošli dalje nisu davali intervjue prije svojih utakmica. Kako je moguće da je tebi to palo na pamet? To je sramota - vikao je jedan od novinara.

Zaštitari su brzo reagirali i izbacili novinare iz prostorije. Španjolski izbornik ispričao se prisutnima, a dan nakon konferencije se i obratio javnosti oko cijele situacije.

- Nikad mi se ovako nešto nije dogodilo, ali ne znam hoće li mi se dogoditi ponovno. Imajte na umu da je ovdje to znatno drugačije. Ovo nisu akreditirani novinari. Imaju 100 tisuća pratitelja na Instagramu i YouTubeu. Nisu to profesionalci. To je teško usporediti s drugim državama - rekao je Španjolac i dodao:

- Rekao sam im da smo pobijedili tri utakmice nakon davanja intervjua. Ponovno su me pitali je li normalno davati intervjue, pa onda i treći put, nakon čega sam odgovorio samo s ''da''. Nakon toga se novinar ustao, a za njim i ostali i počele su prijetnje. Nastao je mali nered. Htjeli su prekinuti konferenciju, ali rekao sam da ne želim to jer su drugi mediji zaslužili konferenciju.