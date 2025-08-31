Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAHUKTALO SE

Drama na Otoku! Napadač je javno zatražio transfer: Dali ste obećanje, sada ga ispunite...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Drama na Otoku! Napadač je javno zatražio transfer: Dali ste obećanje, sada ga ispunite...
2
Foto: Mark Pain

Da je odnos između igrača i kluba potpuno uništen, svjedoči i činjenica da Wissa ove sezone nije odigrao ni minute, a još u kolovozu je sa svog Instagram profila demonstrativno uklonio sve poveznice s Brentfordom

U potezu koji je odjeknuo engleskim nogometom, napadač Brentforda i jedan od najcjenjenijih igrača lige, Yoane Wissa (28), poduzeo je drastičan korak. Umjesto tihih pregovora iza zatvorenih vrata, odlučio se na javni apel, u otvorenom pismu na društvenim mrežama optužio je klub da mu neopravdano blokira transfer karijere u Newcastle United.

Pismena garancija koja više ne vrijedi

U emotivnoj i dugačkoj izjavi objavljenoj na svom Instagram profilu, Wissa detaljno opisuje kronologiju događaja. Tvrdi kako je s najvišim ešalonima kluba, uključujući ključne direktore i novog glavnog trenera, još početkom ljeta vodio "otvorene i iskrene" razgovore.

Jasno je, navodi, izrazio želju za novim izazovom, na što je dobio pismenu potvrdu da mu klub neće stajati na putu ako za njega stigne "razumna ponuda".

No, kako se prijelazni rok bliži svom vrhuncu u ponedjeljak, situacija se, prema njegovim riječima, potpuno preokrenula.

Brentford v Fulham - Premier League - Gtech Community Stadium
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Klub je značajno promijenio svoj stav, što me dovodi u tešku i frustrirajuću poziciju. Osjećam se iznevjereno -  napisao je napadač, čime je privatni sukob s poslodavcem pretvorio u prvorazrednu javnu sapunicu.

Newcastle nudi milijune, Brentford ne popušta

Klub koji ga nestrpljivo čeka je ambiciozni Newcastle United, koji je već poslao nekoliko konkretnih ponuda na adresu Brentforda. Prema pouzdanim informacijama s Otoka, posljednja ponuda, vrijedna oko 41 milijun eura uz izdašne dodatne bonuse, glatko je odbijena ranije tijekom kolovoza.

Brentford, svjestan da u rukama ima napadača vrhunske klase, ne želi ga se odreći bez borbe, odnosno bez basnoslovne odštete. Navodno traže između 59 i 71 milijun eura, cifru koju Newcastle zasad nije spreman platiti.

Yoane Wissa file photo
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Da je odnos između igrača i kluba potpuno uništen, svjedoči i činjenica da Wissa ove sezone nije odigrao ni minute, a još u kolovozu je sa svog Instagram profila demonstrativno uklonio sve poveznice s Brentfordom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Livaković dobiva veliku konkurenciju?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Livaković dobiva veliku konkurenciju?

Ljetni prijelazni rok u Ligama petice završava u ponedjeljak, 1. rujna u 20 sati po hrvatskom vremenu
FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'
FERRARI MU JE NAJDRAŽI

FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'

Zlatan Ibrahimović jesenas je proslavio 43. rođendan i tim povodom je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025