Drama na Otoku! Napadač je javno zatražio transfer: Dali ste obećanje, sada ga ispunite...

U potezu koji je odjeknuo engleskim nogometom, napadač Brentforda i jedan od najcjenjenijih igrača lige, Yoane Wissa (28), poduzeo je drastičan korak. Umjesto tihih pregovora iza zatvorenih vrata, odlučio se na javni apel, u otvorenom pismu na društvenim mrežama optužio je klub da mu neopravdano blokira transfer karijere u Newcastle United.

Pismena garancija koja više ne vrijedi

U emotivnoj i dugačkoj izjavi objavljenoj na svom Instagram profilu, Wissa detaljno opisuje kronologiju događaja. Tvrdi kako je s najvišim ešalonima kluba, uključujući ključne direktore i novog glavnog trenera, još početkom ljeta vodio "otvorene i iskrene" razgovore.

Jasno je, navodi, izrazio želju za novim izazovom, na što je dobio pismenu potvrdu da mu klub neće stajati na putu ako za njega stigne "razumna ponuda".

No, kako se prijelazni rok bliži svom vrhuncu u ponedjeljak, situacija se, prema njegovim riječima, potpuno preokrenula.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Klub je značajno promijenio svoj stav, što me dovodi u tešku i frustrirajuću poziciju. Osjećam se iznevjereno - napisao je napadač, čime je privatni sukob s poslodavcem pretvorio u prvorazrednu javnu sapunicu.

Newcastle nudi milijune, Brentford ne popušta

Klub koji ga nestrpljivo čeka je ambiciozni Newcastle United, koji je već poslao nekoliko konkretnih ponuda na adresu Brentforda. Prema pouzdanim informacijama s Otoka, posljednja ponuda, vrijedna oko 41 milijun eura uz izdašne dodatne bonuse, glatko je odbijena ranije tijekom kolovoza.

Brentford, svjestan da u rukama ima napadača vrhunske klase, ne želi ga se odreći bez borbe, odnosno bez basnoslovne odštete. Navodno traže između 59 i 71 milijun eura, cifru koju Newcastle zasad nije spreman platiti.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Da je odnos između igrača i kluba potpuno uništen, svjedoči i činjenica da Wissa ove sezone nije odigrao ni minute, a još u kolovozu je sa svog Instagram profila demonstrativno uklonio sve poveznice s Brentfordom.