NAKON UTAKMICE

Frka na Poljudu: Kohorta je postrojila igrače, Jakupović krenuo u okršaj s navijačima?!

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon utakmice nezadovoljni navijači Osijeka tražili su objašnjenje igrača za lošu igru i stanje na tablici, a u sukob se uključio i igrač Osijeka Arnel Jakupović kojeg su igrači na vrijeme spriječili

Osijek se nakon poraza od 2-0 na Poljudu i dalje nalazi na posljednjem mjestu na tablici, a 'bijelo-plavi' promijenili su i trenera. Momčad koju odnedavno vodi Željko Sopić nalazi se u lošoj poziciji, a ni navijači ne kriju svoje nezadovoljstvo pokazanom igrom u dosadašnjem djelu prvenstva. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Po završetku utakmice na tribinama se dogodio incident. Oko 90 pripadnika Kohorte koji su došli na gostovanje u Split, zatražili su objašnjenje igrača za lošu igru ove sezone, piše Gol.hr. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pripadnici Kohorte igračima su prijetili fizičkim nasiljem i teškim riječima. Prvi među igračima stajao je kapetan Marko Malenica, a u jednom trenutku u okršaj se uključio Arnel Jakupović kojeg su na vrijeme maknuli suigrači i spriječili daljnju eskalaciju sukoba. 

