Komentari 5
Drama na Ramljaku! Dinamo u finalu nakon remija s Unitedom, Rooneyjevom sinu poništili gol

Piše Luka Tunjić,
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dinamo je proslavio prolaz u finale koje se igra u nedjelju u 11.30 sati, a protivnik "modrih" bit će pobjednik skupine B u kojoj su Šahtar, PSG, Benfica i Bologna

Juniori Dinama izborili su finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak koji se održava na Maksimiru. Podsjetimo, mladi dinamovci srušili su Juventus u prvom kolu (1-0), a dobru formu potvrdili su pobjedom nad Rapidom (3-2) u drugom kolu. Posljednja stepenica uoči finala dinamovcima su bili vršnjaci Manchester Uniteda, s kojim su remizirali (2-2).

Već u 13. minuti Karlo Zulfić zabio je za vodstvo "modrih", a Mislav Ćutuk je nakon Juventusa zabio i Unitedu. Zabio je gol za 2-0 u 40. minuti. Međutim, samo su dvije minute bile potrebne "crvenim vragovima" da promjene krvnu sliku na terenu.

Zagreb: Memorijalni turnir Mladen Ramljak, GNK Dinamo - Manchester United
Zagreb: Memorijalni turnir Mladen Ramljak, GNK Dinamo - Manchester United | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Amir Ibragimov bio je siguran izvođač penala u 56. minuti, a dvije minute kasnije Jim Thwaites zabio je za 2-2. Za United je zaigrao i Kai Rooney (15), sin legendarnog engleskog nogometaša Waynea (39).

Kai Rooney je preskočio čak dvije dobne kategorije kako bi zaigrao na turniru u Zagrebu, a brzo je pokazao što može na terenu.Jer upravo je Rooney imao priliku riješiti utakmicu. Zatresao je mrežu "modrih" u doslovno posljednjem napadu na utakmici.

Zagreb: Memorijalni turnir Mladen Ramljak, GNK Dinamo - Manchester United
Zagreb: Memorijalni turnir Mladen Ramljak, GNK Dinamo - Manchester United | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ipak, taj je gol bio poništen, a Dinamo je proslavio prolaz u finale koje se igra u nedjelju u 11.30 sati, a protivnik "modrih" bit će pobjednik skupine B u kojoj su Šahtar, PSG, Benfica i Bologna.

Utakmica se igra na maksimirskom terenu 3, dok je utakmica za treće mjesto u nedjelju od 9.30 na istom terenu. Igrat će se i utakmica za peto mjesto (9.45 sati, teren 4) i sedmo mjesto (8.30 sati, teren 4). Ulaz je slobodan za sve gledatelje, a prijenos je dostupan na platformi Dinamo Plus.

