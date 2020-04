Drama Robbenove žene: Nije mogla disati danima, strašno...

Ima situacija u kojima je svejedno jesi li siromašan ili bogat, poznat ili anoniman, a jedino je bitno imaš li uz sebe obitelj i prijatelje. Objasnio je to slavni nizozemski nogometaš Arjen Robben (36) u Bildovom podcastu o münchenskom Bayernu.

Robbenova se supruga Bernadien Eillert zarazila korona virusom. Obitelj je tjednima bila u totalnoj izolaciji i strahu za zdravlje majke i supruge. Zapravo: za život.

- Bilo je strašno. Niti je sve skupa trajalo kratko, niti su simptomi bili lakši. Danima je jedva disala, stalno ponavljala da ima osjećaj kao da joj netko sjedi na prsima. I nije prošlo u dan-dva nego smo strepili dugo. Hvala Bogu, bolje joj je i nalazi su sada negativni - rekao je Robben.

Arjen i Bernadien imaju troje djece. Sinove Luku (12) i Kaija (8) te kćerku Lynn (10).

- To je bilo najteže. Neizvjesnost oporavka te strah od toga da i djeca ne obole. No nas četvero smo na svakom testu bili negativni, a tjednima nismo doslovno iz kuće izašli i ne znam kako bi preživjeli da nije bilo dragih prijatelja - objašnjava nogometaš koji je ljetos prekinuo karijeru nakon desetljeća osvajanja doslovno svih zamislivih trofeja s Bayernom.

- Namirnice su nam jednom dnevno ostavljali pred vratima, dvaput dnevno dolazili izvesti psa barem nekoliko minuta u šetnju. Zdravlje, obitelj i prijatelji. To je sve u životu.

Svima je laknulo, svi su '100 tona' lakši.

- Da, i ja se osjećam kao kad sam bio u najboljoj formi. Pita me Schweinsteiger vuče li me da opet zaigram. O da, vuče. Možda ne toliko na pripreme, ali na trening i utakmice da, ali to je normalno nakon dva desetljeća karijere. Uvijek će ostati tako.

Na kraju je pao savjet svima kojima njegove riječi nešto znače:

- 'Ja sam mlad, neće mi biti ništa', 'Ma pusti, to je obična prehlada ili gripa, idem ja van baš me briga'... Ako tako mislite i radite, niste ni najmanje 'cool'. Pa vidite da ljudi umiru! Slušajte upute stručnjaka i ostanite doma jer time možete spasiti i svoj vlastiti i tuđe živote - rekao je Robben koji je s Bayernom, među ostalim, osvojio Ligu prvaka, osam naslova u Bundesligi i pet njemačkih Kupova, a trofeja se naosvajao i sa Realom, Chelseajem i PSV-om.

