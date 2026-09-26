DRAMA U BAKUU Russell slavio za dlaku pred Maxom, trojica odustala u lančanom sudaru

George Russell odnio je pobjedu na dramatičnoj Velikoj nagradi Azerbajžana, utrci koja je obilježena brojnim incidentima, žutim zastavama i prolascima sigurnosnog automobila. Vozač Mercedesa uspio je zadržati vodstvo od samog početka do kraja te je ciljem prošao ispred dvojca iz Red Bulla, Maxa Verstappena i Isacka Hadjara. Utrka na uskim i zahtjevnim ulicama Bakua još jednom je u potpunosti opravdala svoju dugogodišnju reputaciju potpuno nepredvidivog natjecanja u kojem i najmanja pogreška znači neizbježan kraj za svakog vozača na stazi.

Neobičan subotnji termin za utrku

Jedna od najvećih posebnosti ovogodišnjeg izdanja Velike nagrade Azerbajžana bio je njezin termin. Umjesto tradicionalne nedjelje, vozači su na stazu izašli u subotu. Razlog za ovu iznimnu promjenu rasporeda je obilježavanje Dana sjećanja u Azerbajdžanu, nacionalnog dana žalosti koji se obilježava krajem rujna u spomen na poginule u ratu. Kako bi izbjegli bilo kakvo preklapanje s ovim iznimno važnim nacionalnim danom, organizatori natjecanja su cijeli trkaći vikend odlučili pomaknuti za jedan dan unaprijed. Zbog toga su slobodni treninzi održani u četvrtak i petak, a glavno natjecanje voženo je u subotu poslijepodne pred prepunim tribinama.

Foto: Jakub Porzycki

Russell kontrolirao tempo od samog starta

Britanski vozač startao je s pole pozicije i odmah nametnuo ubojit ritam koji je malo tko iz prateće skupine mogao pratiti. Iako je tijekom cijelog trkaćeg vikenda imao izvrsnu brzinu u svom bolidu, staza u Bakuu zahtijevala je maksimalnu koncentraciju u svakom trenutku. Njegov najveći rival tijekom subotnje utrke bio je Max Verstappen, koji je nakon ranijih problema u kvalifikacijama vozio izuzetno agresivno. Nizozemac je u nekoliko navrata pokušao iskoristiti dugu zavjetrinu na ogromnim pravcima, ali Mercedesov bolid pokazao se prebrzim. Russell je uspio izgraditi stabilnu prednost koja mu je omogućila znatno mirniju završnicu, iako su stalni prekidi utrke ozbiljno prijetili poništiti apsolutno sav njegov dotadašnji trud na stazi.

Lančani sudar i katastrofa za Piastrija

Ključni trenutak utrke zbio se prilikom prvog ponovnog starta nakon izlaska sigurnosnog automobila s pit lanea. Franco Colapinto je prekasno kočio pri agresivnom ulasku u prvi zavoj i snažno udario u svog momčadskog kolegu Pierrea Gaslyja. Udarac je bio toliko jak da je francuski vozač u potpunosti izgubio kontrolu nad bolidom te je izbacio Landa Norrisa s kojim se u tom trenutku neizvjesno borio za bolju poziciju. Norris, koji je hrabro pokušavao proći s vanjske strane, jednostavno nije imao kamo pobjeći od silovita udarca. Zbog ovog teškog lančanog sudara sva tri vozača morala su trenutačno odustati, a na stazu je ponovno morao izaći sigurnosni automobil kako bi dežurni redari detaljno očistili razbacane krhotine.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC

U istom tom kaotičnom periodu utrke, situacija se okrenula naglavačke za talentiranog Oscara Piastrija. Mladi Australac držao je odlično treće mjesto i grčevito se branio od stalnih napada Isacka Hadjara u Red Bullu. Međutim, u 40. krugu napravio je ogromnu pogrešku pod pritiskom. Piastri je nespretno blokirao prednje kotače na teškom kočenju, produžio ravno u asfaltiranu zaštitnu zonu i time nepovratno izgubio dragocjeno vrijeme. Zbog te kobne greške pao je skroz izvan poretka najboljih vozača i osvajača bodova, što je Hadjaru širom otvorilo vrata za lagano osvajanje trećeg mjesta i velikog dvostrukog postolja za momčad Red Bulla u vrlo dramatičnoj završnici sezone.

​- Nevjerojatan je osjećaj ponovno biti na najvišoj stepenici postolja. Stvarno samponosan na to kako smo timski odradili ovaj naporni vikend. Prva polovica utrke činila se prilično glatkom za nas, iako me Max gotovo uhvatio pred sam kraj, ali sve u svemu ovo je bio jedan nevjerojatan vikend za nas - rekao je Russell nakon proslave uz šampanjac.

U konačnom poretku bodove su osvojili i odlični Charles Leclerc na četvrtom mjestu, dok je sjajni peti bio Kimi Antonelli iz Mercedesa koji je ostvario odličan rezultat. Iza njih su se još redom plasirali iskusni Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Bearman te Carlos Sainz na desetom mjestu.

*uz korištenje AI-ja