Drama u BiH! Bivši dinamovac tvrdi: Prijetili su nam pištoljem

Čovjek je potezao pištolj na nas. Predsjednik kluba! Prijetio nam je da nećemo izaći iz Gabele, ispričao je bivši igrač Dinama Said Husejinović koji je sudjelovao u drami tijekom premijerligaške utakmice u Bosni i Hercegovini.

On je sa Slobodom izgubio 3-2 kod GOŠK-a, a mediji u Bosni i Hercegovini pišu kako su gosti napadnuti na poluvremenu. Klub iz Gabele se nakon utakmice oglasio o svemu i Husejinovića optužio za provokacije.

- Nisam samo ja igrao, bili su ljudi i vidjeli sve. Čovjek je potezao pištolj na nas, rekao je da će nam j**ati mater. I zamislite, to radi predsjednik kluba. Kaže 'j**at ću vam majku i nećete izaći odavde, a ja sam rekao 'kome bolan j**eš majku?'. Tada je nastao kaos - rekao je Husejnović za SportSport.ba.

'GOŠK je seljački klub, želim im da ispadnu'

- Na poluvremenu je predsjednik Lujo Ilić rekao da nećemo živi izaći iz Gabele. Čitao sam ovo što su objavili i nisam mogao vjerovati. Svjedoci su mi suigrači i treneri. Čovjek nam je prijetio smrću. Gdje to ima u Premijer ligi da se nekome prijeti smrću? Meni ime ne može ukaljati GOŠK, pravi seljački klub i želim im da ispadnu iz lige. Došao sam tamo igrati nogomet, nama je ta utakmica bila bitna, odigrali smo top, ljudi nas dobili na kontre - dodao je.

Predsjednik GOŠK-a: Nisam imao oružje, smirivao sam igrače!

Iz GOŠK-a sve demantiraju.

- To su laži. Zadnju utakmicu u Gabeli Husejinović je imao incident sa našim šefom sigurnosti. Svi su vidjeli gdje sam ja bio na utakmici, smirivao sam nogometaše kada je nastao incident. On sada priča laži i zbog toga ću podnijeti privatnu tužbu protiv njega. Tu je bila policija, redari i svi su vidjeli da nisam imao nikakvo oružje, niti ga nosim, niti mi treba. Svjestan sam da se oni sada žele vaditi za neuspjeh, da im je i situacija u klubu katastrofalna. On nas naziva seljacima, a zapravo se vidi tko je seljak kada ovako laže i petlja - rekao je Ilić.

GOŠK se bori za ostanak, trenutno je na predzadnjem mjestu s 23 osvojena boda, dva više od zadnje Krupe i četiri manje od Zvijezde. Sloboda je na sredini tablice sa 34 boda.