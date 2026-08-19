DRAMA U EGIPTU Hit izbornik SP-a kolabirao nakon tučnjave njegovih supruga! Pa se razveo

Hossam Hassan (60), legendarni egipatski nogometaš i aktualni izbornik nogometne reprezentacije, tek što je proslavio povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu, našao se u središtu bizarnog skandala. Umjesto o nogometu, egipatski mediji bruje o obiteljskoj drami koja se odigrala u luksuznom ljetovalištu, a koja je kulminirala fizičkim obračunom njegove prve i druge supruge, usred kojeg se egipatski izbornik od stresa i šoka jednostavno srušio. Incident je rezultirao policijskom intervencijom, ali i konačnim razvodom od prve supruge.

Drama se odigrala u kafiću otmjenog hotela u ljetovalištu Marina El Alamein na sjevernoj obali Egipta. Prema izvještajima, Hassan je ondje odmarao sa svojom sadašnjom suprugom, Dinom Mostafom, poznatijom kao Dan Adam, nakon što su pogledali nastup poznatog egipatskog glazbenika Mohameda Ramadana.

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Mirnu večer prekinuo je dolazak djece iz Hassanovog prvog braka s Howaidom Al-Gharbawy. Oni su navodno prišli izborniku i nasilno ga pokušali odvući od stola, zahtijevajući da pođe s njima.

Situacija je brzo eskalirala. Verbalni sukob između Dine Mostafe te Hassanove prve supruge i njezine kćeri pretvorio se u opći kaos i fizički obračun. Svjedoci su opisali scene panike dok su se žene tukle, čupale za kosu i udarale, a u sve su se uključili i drugi članovi obitelji. Prema riječima Dine Mostafe, netko ju je zalio vrućom kavom, nakon čega su uslijedili šamari, udarci i povlačenje za kosu. U metežu su, tvrdila je, odgurivali i njezinu djecu.

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Usred kaosa, legendarni "General", kako ga od milja zovu u Egiptu, pokušao je smiriti uzavrele strasti. No, našavši se između dvije vatre, bespomoćan da zaustavi sukob, Hassan je u jednom trenutku kolabirao i pao u nesvijest. Gosti hotela odmah su pozvali pomoć i policiju, a više egipatskih medija izvijestilo je da je izbornik prevezen u bolnicu na pregled.

Intervenirala i policija

Policija je ubrzo stigla i preuzela kontrolu nad situacijom. Hassanova prva supruga, Howaida, podnijela je prijavu, no kasnije ju je dobrovoljno povukla, pa je slučaj zaključen pomirenjem. Ipak, posljedice su bile drastične.

Odvjetnik Hassanove druge supruge, Mohamed Shams, potvrdio je da je incident bio kap koja je prelila čašu te da se izbornik i službeno razveo od svoje prve supruge, čime je stavio 'točku na i' na dugogodišnji brak u kojem su dobili troje djece. Par je već imao krizu 2022. godine, kada su bili razdvojeni desetak dana, ali su se tada pomirili. Ovoga puta, čini se, kraj je konačan. Hassan je s drugom suprugom, Dinom Mostafom, u braku od 2015. godine.

Ovaj skandal samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate jednog od najvećih afričkih nogometaša svih vremena. Hossam Hassan je ikona u svojoj zemlji, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 69 golova u 177 nastupa. Karijeru je proveo igrajući uglavnom za najveće rivale Al-Ahly i Zamalek, osvojivši s njima ukupno 14 naslova prvaka Egipta i tri afričke Lige prvaka. Gotovo čitavu karijeru igrao je sa svojim bratom blizancem Ibrahimom, s kojim je bio nerazdvojan.

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No, braću Hassan oduvijek je pratio glas ljudi kratkog fitilja. Još kao trener Al Masryja, Hossam je dobio petogodišnju Fifinu zabranu nakon što je fizički napao četvrtog suca i vrijeđao alžirsku publiku. Ibrahim je jednom prilikom, braneći brata u gužvi, oteo pušku vojniku. Njihov temperament došao je do izražaja i na nedavnom Svjetskom prvenstvu, kada je Ibrahim ušao u fizički sukob s osiguranjem u hotelu u Dallasu, a Hossam je nakon poraza od Argentine gestikulirao prema sucu na način koji Fifa koristi za prijavu rasističkog vrijeđanja.

Taj neobuzdani karakter sada se prelio i na njegov privatni život. Tek što je vodio "faraone" do osmine finala Svjetskog prvenstva, što je najbolji rezultat u povijesti nacije, te ispao u dramatičnoj utakmici protiv Argentine 3-2, našao se u središtu skandala koji nema veze sa sportom.

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