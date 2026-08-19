Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIZARAN OKRŠAJ

DRAMA U EGIPTU Hit izbornik SP-a kolabirao nakon tučnjave njegovih supruga! Pa se razveo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
DRAMA U EGIPTU Hit izbornik SP-a kolabirao nakon tučnjave njegovih supruga! Pa se razveo
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Situacija je brzo eskalirala. Verbalni sukob između Dine Mostafe te Hassanove prve supruge i njezine kćeri pretvorio se u opći kaos i fizički obračun. Svjedoci su opisali scene panike dok su se žene tukle

Admiral

Hossam Hassan (60), legendarni egipatski nogometaš i aktualni izbornik nogometne reprezentacije, tek što je proslavio povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu, našao se u središtu bizarnog skandala. Umjesto o nogometu, egipatski mediji bruje o obiteljskoj drami koja se odigrala u luksuznom ljetovalištu, a koja je kulminirala fizičkim obračunom njegove prve i druge supruge, usred kojeg se egipatski izbornik od stresa i šoka jednostavno srušio. Incident je rezultirao policijskom intervencijom, ali i konačnim razvodom od prve supruge.

Drama se odigrala u kafiću otmjenog hotela u ljetovalištu Marina El Alamein na sjevernoj obali Egipta. Prema izvještajima, Hassan je ondje odmarao sa svojom sadašnjom suprugom, Dinom Mostafom, poznatijom kao Dan Adam, nakon što su pogledali nastup poznatog egipatskog glazbenika Mohameda Ramadana.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: Paul Childs/REUTERS

Mirnu večer prekinuo je dolazak djece iz Hassanovog prvog braka s Howaidom Al-Gharbawy. Oni su navodno prišli izborniku i nasilno ga pokušali odvući od stola, zahtijevajući da pođe s njima.

Situacija je brzo eskalirala. Verbalni sukob između Dine Mostafe te Hassanove prve supruge i njezine kćeri pretvorio se u opći kaos i fizički obračun. Svjedoci su opisali scene panike dok su se žene tukle, čupale za kosu i udarale, a u sve su se uključili i drugi članovi obitelji. Prema riječima Dine Mostafe, netko ju je zalio vrućom kavom, nakon čega su uslijedili šamari, udarci i povlačenje za kosu. U metežu su, tvrdila je, odgurivali i njezinu djecu.

FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Egypt
Foto: Lee Smith/REUTERS

Usred kaosa, legendarni "General", kako ga od milja zovu u Egiptu, pokušao je smiriti uzavrele strasti. No, našavši se između dvije vatre, bespomoćan da zaustavi sukob, Hassan je u jednom trenutku kolabirao i pao u nesvijest. Gosti hotela odmah su pozvali pomoć i policiju, a više egipatskih medija izvijestilo je da je izbornik prevezen u bolnicu na pregled.

Intervenirala i policija

Policija je ubrzo stigla i preuzela kontrolu nad situacijom. Hassanova prva supruga, Howaida, podnijela je prijavu, no kasnije ju je dobrovoljno povukla, pa je slučaj zaključen pomirenjem. Ipak, posljedice su bile drastične.

Odvjetnik Hassanove druge supruge, Mohamed Shams, potvrdio je da je incident bio kap koja je prelila čašu te da se izbornik i službeno razveo od svoje prve supruge, čime je stavio 'točku na i' na dugogodišnji brak u kojem su dobili troje djece. Par je već imao krizu 2022. godine, kada su bili razdvojeni desetak dana, ali su se tada pomirili. Ovoga puta, čini se, kraj je konačan. Hassan je s drugom suprugom, Dinom Mostafom, u braku od 2015. godine.

Ovaj skandal samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate jednog od najvećih afričkih nogometaša svih vremena. Hossam Hassan je ikona u svojoj zemlji, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 69 golova u 177 nastupa. Karijeru je proveo igrajući uglavnom za najveće rivale Al-Ahly i Zamalek, osvojivši s njima ukupno 14 naslova prvaka Egipta i tri afričke Lige prvaka. Gotovo čitavu karijeru igrao je sa svojim bratom blizancem Ibrahimom, s kojim je bio nerazdvojan.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

No, braću Hassan oduvijek je pratio glas ljudi kratkog fitilja. Još kao trener Al Masryja, Hossam je dobio petogodišnju Fifinu zabranu nakon što je fizički napao četvrtog suca i vrijeđao alžirsku publiku. Ibrahim je jednom prilikom, braneći brata u gužvi, oteo pušku vojniku. Njihov temperament došao je do izražaja i na nedavnom Svjetskom prvenstvu, kada je Ibrahim ušao u fizički sukob s osiguranjem u hotelu u Dallasu, a Hossam je nakon poraza od Argentine gestikulirao prema sucu na način koji Fifa koristi za prijavu rasističkog vrijeđanja.

Taj neobuzdani karakter sada se prelio i na njegov privatni život. Tek što je vodio "faraone" do osmine finala Svjetskog prvenstva, što je najbolji rezultat u povijesti nacije, te ispao u dramatičnoj utakmici protiv Argentine 3-2, našao se u središtu skandala koji nema veze sa sportom. 

FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Egypt
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje, bivši hajdukovac u Luzernu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje, bivši hajdukovac u Luzernu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata
DOIGRAVANJE ZA LP

Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata

DINAMO - VIKING 2-2 Dinamo je imao prednost od 2-0 od 10. minute, ali u nastavku je prosuo prednosti i norveški prvak je stigao do remija
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026