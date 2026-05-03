Drama u hrvatskoj četvrtoj ligi! Suci su u nastavku odbili izaći

Susret 3. NL jug ili četvrtog razreda hrvatskog nogometa između Vodica i Neretvanca iz Opuzena prekinuta je nakon prvog poluvremena. Suci su odbili izaći na travnjak nakon što ih je, kako je službeni Facebook profil Neretvanca objavio, netko od domaćina napao. Utakmica se igrala na stadionu u Račicama u nedjelju od 17 sati, ali nije se dovršila.

Glavni sudac na utakmici bio je Ante Buzov, a njegovi pomoćnici Marin Kurtović, Dinko Kukulj te Stipe Žunić. Delegat susreta bio je Mate Maršić.

NK Vodice je objavio svoj vid situacije.

- Sudačka trojka je nakon katastrofalnog suđenja protiv Vodica prvo poluvrijeme i nakon navodnog pritiska naših trenera i osoblja kluba, odbila nastaviti suditi utakmicu. Sad je sve kristalno jasno, odbili su nastaviti suditi utakmicu zbog verbalnog pritiska. Ovo se nikad nije dogodilo u povijesti Hrvatskog nogometa. SRAMOTA, piše u službenoj objavi niželigaša.

Oglasio se i službeni profil Neretvanca.

- U sklopu 26. kola 3. NL gostovali smo jučer u Vodicama gdje je odigrano samo prvo poluvrijeme utakmice zbog napada od strane domaćina na suce koji nakon toga nisu htjeli nastaviti igru. Ružno i nepotrebno, pogotovo kad se zna da je utakmica bila bez prilika i pogotka na obje strane. Napravili smo trening i vratili se u Opuzen, te nam ne preostaje ništa drugo nego čekati službene odluke nadležnih tijela i osoba.

Neretvanac je pretposljednji, 15. na tablici, s 23 boda u 25 odigranih utakmica i prijeti im ispadanje iz lige jer imaju jednaki broj bodova kao i zadnji Kamen iz Podbablja. Vodice su na 13. poziciji s 29 bodova u isto toliko kola.