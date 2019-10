Drama u LeBronovoj obitelji: Morali smo pobjeći iz kuće...

Požar u 'meki' američke zabavne industrije Los Angelesu stvorio je pravu uzbunu u Sjedinjenim američkim državama. Oko 1,5 milijuna ljudi u Kaliforniji ostalo je bez električne energije u svojim kućanstvima, a neki od njih su morali napustiti i svoje domove zbog požara koji guta sve pred sobom.

Foto: Reuters

Među njima je i košarkaš Los Angeles Lakersa LeBron James koji je na Twitteru objavio kako su njegova obitelj i on morali pobjeći iz kuće jer je situacija sve ozbiljnija.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️