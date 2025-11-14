Obavijesti

Sport

Komentari 0
TKO IDE NA SP?

Drama u zoni Concacaf: Ni jedna reprezentacija uoči zadnjeg kola nije osigurala odlazak na SP

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Drama u zoni Concacaf: Ni jedna reprezentacija uoči zadnjeg kola nije osigurala odlazak na SP
4
Foto: Sandra Sebastian

Najveća je drama u skupini C gdje tri reprezentacije imaju izglede za plasman na SP. Uoči zadnjeg kola Honduras i Haiti imaju po osam bodova, a Kostarika šest.

Uoči posljednjeg kola po skupinama kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u zoni Concacaf prava je drama. Čak sedam reprezentacija bori se za tri mjesta.

Uoči posljednjih 90 kvalifikacijskih minuta još niti jedna reprezentacija nije osigurala vizu za World Cup, a za tri karte koje direktno vode u SAD, Meksiko i Kanadu bori se čak sedam reprezentacija.

U trećoj rundi kvalifikacija za SP 2026. godine u zoni CONCACAF natječe se 12 reprezentacija podijeljenih u tri skupine. Samo će pobjednici skupina direktno na SP, dok će dva najbolja drugoplasirana u Interkontinentalne kvalifikacije.

U skupini A Surinam i Panama su ostvarili pobjede u susretima petog kola i zadnju rundu dočekuju bodovno poravnati, svaki po devet bodova. Surinam je u Paramaribu pobijedio El Salvador s 4-0, dok je Panama na gostovanju porazila Gvatemalu s 3-2.

Surinam je do važne pobjede predvodio napadač nizozemskog Go Ahead Eaglesa Richonell Margaret postigavši dva gola.

Daleko veća drama odvijala se u Gvatemala Cityju gdje je domaćin u izravnom dvoboju protiv Paname lovio bodove za ostanak u igri. Gosti su poveli 2-0, Gvatemala je izjednačila, a pobjedu Panami donio je napadač Jose Fajardo u 78. minuti.

U zadnjem kolu sastaju se Panama i El Salvador, te Gvatemala i Surinam. U slučaju istog broja bodova odlučivat će razlika pogodaka. Surinam je sada na +5, a Panama na +2. Surinam lovi svoj premijerni nastup na SP-u, dok je Panama do sada jednom sudjelovala na smotri najboljih reprezentacija svijeta, 2018. u Rusiji upisavši tri poraza uz razliku pogodaka 2-11.

U skupini B vizu za SP love Curacao i Jamajka. Curacao, kojeg vodi nizozemski stručnjak Dick Advocaat, je na gostovanju deklasirao Bermudu sa 7-0, dok je Jamajka, za čijem kormilom sjedi Englez Steve McClaren, odigrala 1-1 na gostovanju kod Trinidad i Tobaga.

Uoči zadnjeg kola Curacao ima bod više, a odluka će pasti u 18. studenog u Kingstonu u njihovom međusobnom ogledu. Jamajka je samo jednom nastupila na World Cupu i to 1998. godine u Francuskoj kada je otvorila SP porazom od Hrvatske 1-3 u Lensu. Curacao nikada nije nastupio na SP-u.

Najveća je drama u skupini C gdje tri reprezentacije imaju izglede za plasman na SP. Uoči zadnjeg kola Honduras i Haiti imaju po osam bodova, a Kostarika šest.

FIFA World Cup - CONCACAF Qualifiers - Group G - Guatemala v Panama
Foto: Sandra Sebastian

Haiti je osvojio važna tri boda porazivši Kostariku s 1-0. Junak susreta bio je napadač grčkog AEK-a Frantzdy Pierrot postigavši jedini gol na utakmicu u 44. minuti. Honduras je pak kiksao na gostovanju kod posljednje Nikaragve izgubivši s 0-2.

U zadnjem kolu Kostarika će ugostiti Honduras, dok Haiti dočekuje Nikaragvu.

Honduras je tri puta nastupio na svjetskim prvenstvima (1982, 2010, 2014) i još uvijek nema niti jednu pobjedu, Haiti je jedni put sudjelovao na World Cupu 1974. u njemačkoj upisavši tri poraza, dok je Kostarika šest puta sudjelovala na SP-u, a najdalje je dogurala 2014. u Brazilu gdje je u četvrtfinalu ispala od Nizozemske nakon izvođenja jedanaesteraca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025