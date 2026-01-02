Dramatična izjava komentatora UFC-a! 'Aspinall se možda nikad neće boriti nakon uboda u oko'

Jedan od najutjecajnijih glasova MMA svijeta, dugogodišnji komentator Joe Rogan, šokirao je javnost izjavom o budućnosti aktualnog UFC-ova prvaka teške kategorije, Toma Aspinalla. Prema Roganovim riječima, teška i bizarna ozljeda oka koju je Britanac zadobio u posljednjoj borbi mogla bi označiti prerani kraj njegove briljantne karijere.

U nedavnoj epizodi svog globalno popularnog podcasta The Joe Rogan Experience, Rogan je u razgovoru s olimpijskim hrvačem Gableom Stevensonom iznio vrlo pesimističnu prognozu.

​- Tom Aspinall se možda više nikada neće boriti. I dalje ne vidi, desno oko mu je potpuno uništeno - izjavio je Rogan.

Istaknuo je kako se radi o potencijalnom oštećenju tetiva oka, naglašavajući nepredvidivu prirodu takvih ozljeda u borilačkim sportovima, gdje i najmanji problem s vidom može biti fatalan. Njegove riječi, s obzirom na njegov status, odjeknule su među fanovima i bacile veliku sjenu sumnje na povratak jednog od najdominantnijih teškaša današnjice.

Podsjetimo, Aspinall se ozlijedio u listopadu 2025. na UFC 321 priredbi, tijekom borbe za obranu naslova protiv Ciryla Ganea. Meč je naglo prekinut već u prvoj rundi i proglašen "no-contestom" (bez pobjednika) nakon što je Gane nehotice ubo Aspinalla u oba oka. Prvak je odmah prijavio gubitak vida te je hitno prevezen u bolnicu.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Detaljni pregledi otkrili su zastrašujuću dijagnozu: "značajan traumatski bilateralni Brownov sindrom". Radi se o rijetkom stanju koje ozbiljno ograničava pokretljivost oka, posebice sposobnost pogleda prema gore i unutra. Aspinall se od tada bori s konstantnim dvostrukim vidom.

Dug put oporavka za nesretnog prvaka

Britanski borac već je podvrgnut jednoj operaciji, a nova, ključna operacija zakazana je za sredinu siječnja 2026. Očekuje se da će potpuni oporavak trajati nekoliko mjeseci, što znači da se punim treninzima vjerojatno neće vratiti prije proljeća. Krajem prosinca još uvijek nije dobio liječničku dozvolu, a treninzi su mu ograničeni na održavanje snage i lagani kardio.

Foto: John Sibley/REUTERS

Ovo, nažalost, nije prva teška ozljeda u Aspinallovoj karijeri. Nakon borbe protiv Curtisa Blaydesa u srpnju 2022., proveo je više od godinu dana izvan oktogona oporavljajući se od teške ozljede koljena (puknuće MCL-a, meniskusa i ACL-a). Iz te se situacije vratio jači nego ikad, osvojio privremeni, a potom i neosporni naslov prvaka u lipnju 2025. nakon umirovljenja Jona Jonesa.

Unatoč svemu, Aspinall želi revanš

Iako je Roganova prognoza pesimistična, Aspinall ne pomišlja na predaju. Izrazio je čvrstu odlučnost da se vrati u kavez i nastavi tamo gdje je stao.

​- Radim na tome da se vratim - poručio je kratko, ali jasno svojim navijačima.

Također je izrazio veliku želju za revanšem protiv Ciryla Ganea kako bi se taj nesretni meč napokon razriješio na pravi, sportski način unutar oktogona.