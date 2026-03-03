Dramatične scene na teniskom turniru. Eksplozija odjeknula uz teren, tenisači u užasu pobjegli

Dramatične scene stižu s ATP Challenger turnira u Fujairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Usred teniskog meča Danila Ostapenkova i Hayato Matsuoka snažna eksplozija u blizini terena izazvala je paniku, natjeravši igrače i suce da u strahu napuste igralište, što je zabilježeno na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama.

Video koji se proširio X-om prikazuje naizgled uobičajenu izmjenu udaraca na plavom terenu. No, nakon otprilike dvadeset sekundi, idilu prekida zaglušujući zvuk eksplozije. Igrači u istom trenutku ispuštaju rekete i u nevjerici trče prema izlazu, a za njima kreću i suci te ostali prisutni. Iako se na snimci ne vide ozljede ili materijalna šteta na samom terenu, prizor paničnog bijega jasno svjedoči o strahu koji je zavladao.

Panika na terenu, šok i nevjerica na društvenim mrežama

Objava je brzo prikupila tisuće pregleda, a u komentarima je prevladavao šok. "Zastrašujuće stvari" i "Ludo!!!! Wow" bili su neki od prvih komentara. Drugi su se, pak, pitali o sigurnosti samog događaja i izboru lokacije. "Prvo pitanje je zašto uopće igraju tamo", zapitao se jedan korisnik, aludirajući na sigurnosne rizike u regiji. Bilo je i onih koji su u sarkastičnom tonu komentirali kvalitetu terena, no glavne teme rasprave bile su strah i zabrinutost za sigurnost igrača.

Ubrzo se pokazalo da je incident na teniskom terenu bio samo posljedica puno ozbiljnijeg događaja. Kako su prenijeli lokalni i međunarodni mediji, protuzračna obrana Ujedinjenih Arapskih Emirata presrela je dron iznad Fujairaha. Krhotine srušenog drona pale su na područje obližnje naftne luke, gdje su izazvale požar. Vlasti su izvijestile da je vatra brzo stavljena pod kontrolu te da nije bilo ozlijeđenih, a lučke operacije su nastavljene. Cijeli događaj odvija se u kontekstu pojačanih napetosti u regiji, uključujući nedavne američko-izraelske udare na Iran i moguće osvetničke akcije.