Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili finale turnira u Dubaiju!

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u petak zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u finale teniskog ATP turnira u Dubaiju.

Drugi nositelji Pavić i Arevalo su u polufinalu nakon sat i pol igre sa 7-6(3), 6-3 pobijedili četvrte nositelje, talijanski par kojeg čine Simone Bolelli i Andrea Vavassori.

U finalu Pavić i Arevalo čekaju pobjednika drugog polufinalnog susreta između Britanaca Juliana Cahsa i Loyda Glasspoola s jedne strane i britansko-finskog para Harri Heliovaara i Henryja Pattena.